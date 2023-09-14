Путин под прессом. Пять способов усилить давление на Москву 14 сентября, 07:49 NV Премиум

Постоянное экономическое давление со временем ослабит путинскую систему так же, как советскую, причем политические сдвиги могут быть столь же драматичными, как в начале 1990-х

Материал написан в соавторстве с экспертом Atlantic Council Брайаном О’Тулом

Центральный банк России объявил о новых мерах по десятикратному ускорению продажи иностранной валюты для поддержания колеблющегося рубля. Хотя падение курса рубля после полномасштабного вторжения России в Украину является несовершенным показателем истинного финансового здоровья, нельзя отрицать, что финансовые санкции, экспортный контроль и другие экономические меры Запада оказали существенное влияние на российскую экономику.

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Макроэкономические проблемы России лишь усугубляются, поскольку доходы от экспорта, особенно от продаж углеводородов, продолжают снижаться, а внутренняя экономика все больше зацикливается на производстве в условиях военного времени в ущерб реальному экономическому развитию.

Но может ли это продолжаться долго? По мере введения более жестких санкций активизировались попытки России уклониться от них. Для дальнейшего усиления давления на режим Путина или даже для поддержания этого давления по мере того, как Москва приспосабливается уклоняться от санкций Запада, необходимо усилить санкции и другие инструменты экономического управления. Разрушающаяся российская макроэкономика и нестабильная внутриполитическая сфера после неудавшегося переворота и гибели основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина могут заставить западных политиков воспользоваться возможностью еще больше вывести Путина и его центры силы из равновесия.

Эти экономические меры госуправления являются лишь одним из нескольких направлений политики в борьбе с российской агрессией, включая военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, и вряд ли сами по себе заставят Россию уйти из Украины в ближайшей перспективе. Однако они могут создать проблемы для российской системы, включая снижение производства в военное время.

Ниже перечислены пять основных направлений, в которых экономическое давление может быть усилено.