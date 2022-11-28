Западу пора справиться со страхом. Каким должен быть ответ Путину на ракетные обстрелы 28 ноября, 23:00 Путин регулярно обстреливает гражданское население Украины, потому что знает, что ему не грозит возмездие (Фото:REUTERS)

Почему Путину позволяют так безнаказанно открыто нападать на мирных жителей Украины? Где ответ союзников?

23 ноября я сидел со своими перепуганными детьми в бомбоубежище под Киевом, а над головой грохотали российские ракеты. В четырнадцатый раз с начала октября под удар попали украинские города и гражданская энергетическая инфраструктура.

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Мотивация Путина прозрачна. После массированного обстрела 15 ноября, когда было выпущено 100 ракет, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цель России — заставить Украину сесть за стол переговоров. На случай, если кто-то пропустил меморандум, Песков беспечно предложил прекратить бомбить мирных жителей, если Украина уступит всем требованиям России.

Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению для достижения политических целей — это классическое определение терроризма. Действительно, исторической триадой международного осуждения стало то, что на этой неделе Европейский парламент вместе с Парламентской ассамблеей Совета Европы и Парламентской ассамблеей НАТО признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Путин, похоже, доволен тем, что доводит дело до конца, обрушивая еще больше смертей на головы украинцев.

Путинская кампания бомбардировок погрузила страну во тьму и оставила десятки миллионов украинцев без тепла, электричества и воды. Это происходит в преддверии зимы, когда на земле уже лежит снег, а температура ниже нуля. Мы становимся свидетелями гуманитарной катастрофы практически невообразимых масштабов.

До сих пор украинцы реагировали с удивительной стойкостью, которая поразила мировое воображение и удерживала внимание с тех пор, как девять месяцев назад началось вторжение России. Но гнев и разочарование растут. Почему Путину позволяют так безнаказанно открыто нападать на мирных жителей Украины? Где ответ союзников?

На кону не только судьба Украины

Путин регулярно обстреливает гражданское население Украины, потому что знает, что ему не грозит возмездие. Запад, кажется, парализован своим страхом перед российской эскалацией. Вместо того чтобы предоставить Украине возможность нанести ответный удар и снять ограничения на нанесение ударов по российским целям, западные лидеры отвечают на каждую последующую бомбардировку выражением солидарности и клятвами «стоять с Украиной столько, сколько потребуется». Такие настроения приветствуются, но они не заменят дополнительного оружия, в котором так отчаянно нуждается Украина.

Я пережил девять месяцев этой войны и я знаю, что пустые фразы только подталкивают Путина к усилению жестокости и террора против мирных жителей Украины. Снова и снова мы видели, как Путин расширяет свою кампанию разрушения в Украине, а затем ждет, чтобы оценить реакцию международного сообщества. Когда ничего не происходит, он двигается дальше.

Путину выгодно доминирование в эскалации, поскольку Запад передал ему это преимущество. Многие пытаются оправдать эту излишнюю осторожность тем, что Запад не хочет ввязываться в войну. Такие оправдания неубедительны. Россия открыто преподносит вторжение в Украину своему народу как «священную войну» против Запада и утверждает, что воюет с силами НАТО в Украине. Нравится вам это или нет, но Запад уже вовлечен в нынешнюю войну и неизбежно столкнется с гораздо более непосредственной угрозой со стороны России, если Путин не потерпит сокрушительного поражения в Украине.

Если западные лидеры хотят мира, они должны преодолеть свой страх перед российской эскалацией. Это означает, что нужно отбросить опасения по поводу провокации Путина и продемонстрировать такую ​​решимость, которая заставит российского диктатора прислушаться.

У нас уже есть примеры того, что этот подход работает. Как и все «хулиганы», Путин преследует тех, кого считает слабыми, но отступает всякий раз, когда сталкивается с силой. Когда его недавнее бряцание ядерным оружием было встречено глобальным осуждением и обещаниями «катастрофических последствий», он быстро отказался от этой уловки. Точно так же, когда его угроза выхода из сделки по экспорту зерна была встречена решимостью Турции продолжать поставки, он смиренно отступил. Путин пообещал «нанести ядерный удар» в защиту аннексированного Херсона и даже заявил: «Я не блефую», но когда позиция его армии стала несостоятельной, он просто отступил.

Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, развернувшуюся в Украине и распространившуюся на соседние страны, западные лидеры должны провести убедительную красную черту над бомбардировками украинской гражданской инфраструктуры. Как метко отмечает президент Украины Владимир Зеленский, нынешняя кампания авиаударов России равносильна применению оружия массового поражения и должна иметь аналогичные последствия.

В идеале ответ Запада должен включать целенаправленное военное вмешательство, например, атаки на военные корабли Черноморского флота, которые использовались для запуска ракет по Украине. Если западные лидеры по-прежнему непреклонны в отказе от любого прямого военного вмешательства, они должны быть готовы резко увеличить как поставки оружия в Украину, так и санкции против России. Это будет означать увеличение поставок в Украину всего — от ракет большой дальности и танков до артиллерийских систем и истребителей, — при одновременном наложении радикально усиленных новых ограничений на российский энергетический сектор и введении вторичных санкций, чтобы закрыть лазейки, которые в настоящее время использует Кремль.

Такой подход был бы не только морально правильным ответом на российские военные преступления. Что еще более важно, это также помогло бы ускорить окончание войны. В Украине — огромное количество российских солдат, но путинская армия сейчас — очень ослаблена. Она деморализована и уязвима. Если сейчас Запад раскроет путинский блеф и удвоит свою военную поддержку Украины, Россия может быть побеждена гораздо раньше, чем в случае, если союзники Украины не начнут действовать. В отличие от России, у Запада есть ресурсы для эскалации и победы в этой войне.

На кону не только судьба Украины. Путинская Россия показала себя непоправимо ревизионистской державой, стремящейся разрушить мировой порядок безопасности, возникший после 1991 года и вернуть мир в эпоху империалистической агрессии. Если Путин не потерпит решительного поражения, он станет смелее, и приз за обеспечение реального мира в Европе останется недостижимым.

В настоящее время у западных лидеров есть уникальная возможность победить Путина в Украине, не жертвуя собственными войсками. Украинцы показали себя стойкими, жизнеспособными и решительными. Они готовы бороться за выживание своей страны и за свободу Европы. Все, чего они просят, — это чтобы Запад преодолел свой страх перед путинской Россией и дал Украине инструменты, чтобы завершить начатую ими работу.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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