Крым и агрессивные планы Путина 14 декабря, 15:31

До нападения России на Украину в 2022 году Крым можно было считать «сакральной территорией» для кремлевского режима

Издание Washington Post в недавней обширной публикации утверждает, что стремление Украины восстановить свой контроль над Крымом, как и стремление России сохранить оккупацию Крымского полуострова, превращает задачу прекращения войны между двумя странам в фактически неразрешимую.

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«Непоколебимые претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров будет разрешена без дальнейшего кровопролития», — отмечает обозревательница газеты Франческа Абель. И с ее подходом, пожалуй, могли бы согласиться и другие авторы текстов в известных западных изданиях, задумывающиеся над вопросом: возможно, отказ Украины от Крыма или, хотя бы, готовность отложить решение проблемы оккупации полуострова в долгий ящик, позволят остановить войну, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Но это — политическая логика, которая была разрушена 24 февраля 2022 года и остается только удивляться, что мы вновь к ней возвращаемся. В недавнем ответе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на предложение президента Владимира Зеленского начать вывод российских войск с оккупированных украинских территорий, прямо говорится, что Украина должна считаться с новыми реалиями — а именно с тем, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины теперь являются территорией Российской Федерации, О Крыме, как видим, пресс-секретарь президента России даже и не упоминает. Для него, как и для его начальника Владимира Путина, Крым — давно «решенный вопрос». Но, похоже, не только Крым.

Теперь нет никакой « сакральности» Крыма — это миф фактически нивелирован

До нападения России на Украину в 2022 году Крым можно было считать «сакральной территорией» для кремлевского режима и исключением из правил российского менеджмента кризисов. В самом деле, ни до, ни после 2014 года Россия ни разу ни прибегала к аннексии чужих территорий.

Даже признание в 2008 году независимости грузинских автономий — Абхазии и Южной Осетии — было совершенно новым подходом к взаимоотношениям с бывшими советскими республиками и территориями, которые объявили о своем непризнанном суверенитете. До этого времени в Кремле предпочитали неформальный характер контактов с самопровозглашенными республиками. Собственно, с Приднестровьем такой уровень взаимоотношений поддерживается и сейчас.

2014 год продемонстрировал, что Владимир Путин может пойти и на аннексию чужой территории. Однако тогда он, да и многие и в России, и в Украине, и на Западе объясняли такой непривычно агрессивный подход, подрывающий саму суть международного права, «сакральностью» Крыма и особым отношением россиян к полуострову — впрочем, стоит признать, что это особое отношение создавалось и подогревалось российской пропагандой на протяжении десятилетий и даже столетий.

Однако в Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской области никакой «сакральности» уже не наблюдается. Кремль, уверен, просто аннексировал то, что смог оккупировать — не более того. Если бы были оккупированы другие украинские регионы, то и там были бы проведены «референдумы», и эти территории были бы точно также аннексированы.

Теперь нет никакой «сакральности» Крыма — это миф фактически нивелирован последующими агрессивными шагами Владимира Путина. И поэтому, уверен, не стоит считать, что именно Крым — препятствие к завершению войны.

Препятствие к завершению войны, как видим, — агрессивные планы Владимира Путина и сама идея аннексии чужих территорий. Любых чужих территорий, а вовсе не только Крыма.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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