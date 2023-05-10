Последняя красная линия Путина 10 мая, 19:21 NV Премиум

Западным лидерам придётся быстро принимать решения, поскольку украинские военные готовы к наступлению и вскоре могут потребовать ответов на сложные вопросы

В ближайшие недели после нескольких месяцев подготовки Украина, как ожидается, должна начать долгожданное контрнаступление. Хотя лишь горстка украинских командиров знакома с боевыми планами страны, большинство наблюдателей считают, что наступление будет направлено на юг, в сторону Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный мост через оккупированную южную Украину, соединяющий Россию с Крымом.

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Если предстоящая кампания окажется успешной, Украина вскоре сможет сама начать освобождение Крыма. Это ознаменовало бы новый этап войны, который станет проверкой как преданности России оккупированному украинскому полуострову, так и решимости международных партнеров Украины.

В то время как украинские лидеры по-прежнему непреклонны в том, что война должна продолжаться до тех пор, пока вся страна не будет деоккупирована, Москва ясно дала понять, что рассматривает любое крупномасштабное нападение на Крым как ключевую красную линию и экзистенциальную угрозу для самой России. Тем временем многочисленные влиятельные голоса на Западе ставят под сомнение целесообразность наступления на Крым на фоне опасений, что отчаявшийся Путин может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы предотвратить потерю важного для него полуострова.

Любая попытка положить конец оккупации Крыма, скорее всего, продемонстрирует истинную силу международной поддержки Украины. С началом полномасштабного российского вторжения крымский вопрос стал лакмусовой бумажкой для западных партнеров Украины; хотят ли они, чтобы Украина выиграла войну, или они просто стремятся не допустить победы Путина?