Что показал «Саммит изгоев», на котором встретились Путин и Ким Чен Ын 14 сентября, 16:45 NV Премиум

Этот «Саммит изгоев» лишь подтвердил изоляцию Путина

Встречу Путина с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» на Дальнем Востоке России лучше всего можно охарактеризовать как «Саммит изгоев». Это освещает международную изоляцию Путина и подчеркивает усиление его отчаяния.

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Запад сторонится Путина, он не имеет возможности выезжать за границу (за исключением Беларуси) из-за обвинений в военных преступлениях. Поэтому вынужден был выступать на саммите БРИКС в Южной Африке через видеосвязь и физически отсутствовал на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.

Крепкие объятия такого международного изгоя, как Ким Чен Ын, иллюстрируют снижение престижа кремлевского лидера, который еще не так давно любил триумфально и высокомерно красоваться на международной арене.

Этот «Саммит изгоев» также иллюстрирует отчаяние Путина, поскольку его вторжение в Украину все больше заходит в тупик.

Сам факт, что лидер Кремля настолько отчаянно испытывает потребность в артиллерии, ракетах и других боеприпасах, свидетельствует о том, что он вынужден рассматривать сделку с Северной Кореей, которая, вероятно, нарушит санкции ООН.

А это разоблачает абсурдность претензий Москвы на статус великой державы.

Перевод NV

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