Путин этого даже не скрывает. О настоящей цели войны и исторической России 1 января, 15:34

Главный результат 2022 года, который мы даже не замечаем под ракетными ударами российской армии

Столітній ювілей Радянського Союзу так і пройшов би абсолютно непоміченим, якби у в лютому 2022 року Володимир Путін від розмов про «найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття» не перейшов би до масштабної загарбницької війни. При цьому сам Путін практично і не приховує справжньої мети цієї війни. Так, він говорить про загрози безпеці Росії, про «денацифікацію» та «демілітаризацію», але й про «історичну Росію» також. А що таке ця історична Росія як не сам Радянський Союз?

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Дивовижно, але у самому Радянському Союзі його ювілеї теж практично не відзначалися. Головними були зовсім інші ідеологічні свята. З логічного погляду «національним днем» СРСР якраз і мав би стати день 30 грудня — тим більше, що він чудово вкладався в улюблені народом новорічні свята. Але про 30 грудня 1922 року радянське керівництво воліло не згадувати, — пише Віталій Портников для Радіо.Свобода.

Головними святами Радянського Союзу залишалися день більшовицького перевороту 7 листопада 1917 року та день перемоги у Другій світовій війні в Європі («Великій вітчизняній») 9 травня 1945 року.

Бутафорія під назвою «Радянський Союз»

Сучасний читач, особливо той, хто не жив у Радянському Союзі, може здивуватися, чому це так. А той, хто в Радянському Союзі жив, ніколи особливо не замислювався про те, чому 30 грудня так і не стало днем державного свята. А тому, що для радянського керівництва Радянський Союз був бутафорією.

Для радянського керівництва Радянський Союз був бутафорією

7 листопада 1917 року більшовики захопили владу в Росії і після розгону Установчих зборів перемогли у громадянській війні з прихильниками демократичного розвитку країни та монархістами. Одночасно точилася війна проти країн, які проголосили свою незалежність після розпаду імперії. Так було окуповано Україну, Білорусь, Вірменію, Азербайджан, Грузію. Але більшовики не хотіли нових проблем із національним рухом на окупованих територіях. Саме тому вигадали «держави-обманки» — так, як у 2014 році проголосили так звані «народні республіки» Донбасу.

У 1922 році, після тривалої дискусії більшовицьких вождів — Ленін не погодився зі Сталіним, який хотів перетворити окуповані території на російські автономії - був проголошений Радянський Союз. Але для керівництва Росії (яке, між іншим, і стало керівництвом СРСР, уряд РРФСР просто став урядом СРСР) Радянський Союз так і залишився Росією. Радянські керівники могли говорити про інтернаціоналізм, союз братніх народів, але насправді сприймали свою країну як комуністичну Російську імперію.

І так само ставилося до Радянського Союзу населення Російської Федерації. Саме тому для шовіністів крах Радянського Союзу — катастрофа. Тому що для них СРСР жодного дня не був справжньою федеративною державою. А завжди був просто Росією.

Головний підсумок 2022 року

Навіть після розпаду СРСР у Москві продовжували розраховувати, що вдасться відновити «союзну державу», під якою, зрозуміло ж, продовжували мати на увазі ту саму Росію з іншими колишніми союзними республіками. А коли переконалися, що це утопічні надії, вирішили, що найкращий метод відновлення СРСР — це спецоперація. Тобто війна.

Тому головний підсумок 2022 року, який ми навіть не помічаємо під ракетними ударами російської армії, — те, що ніякого Радянського Союзу, як і раніше, немає на мапі світу. Адже у планах російського керівництва, напевно, вже було відновлення цього політичного монстра після очікування «швидкої перемоги» над Україною.

Але швидкої перемоги не вийшло. Радянський Союз залишився у минулому. Минуле ніколи не перемагає майбутнього — це істина, з якою вперто не хочуть погоджуватися у Кремлі.

Опубліковано з дозволу Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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