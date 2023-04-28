«Отвоевать» к 9 мая? Что происходит вокруг Бахмута 28 апреля, 10:14

Представляю вашему вниманию небольшой отчёт, почти полностью посвященный Бахмуту

Воздушная война

В ночь с 25 на 26 апреля русские атаковали район Херсона (город) потоком БПЛА Shahid-131/136, Lancet и Merlin. Украинцы заявили, что сбиты как минимум один шахед, пять ланцетов и один мерлин. Русские также выпустили видео, на котором показано попадание в один из немногих 9K330 Tor M1 (SA-15 Gauntlet), находящихся на вооружении Воздушных сил Украины (ПСУ).

Видео дня

В ночь на 27 апреля россияне атаковали также и район Николаева крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Украинцы сообщают об одном убитом и 23 раненых: значит, защита ПВО пробита, и русским удалось во что-то попасть.

Последние дни тактическая авиация ВКС РФ почти полностью сосредоточена в районе Бахмута. В свою очередь ПСУ, должно быть, потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-25, правда, на этот раз в районе Херсона (и, судя по всему, 25 апреля).

Бахмут

С 24−25 апреля русские ведут массированную атаку. Это напоминает Попасную год назад — продолжительные удары тысячами снарядов ствольной артиллерии, тысячами артиллерийских реактивных снарядов всех типов систем залпового огня и сотнями выстрелов ТОС-1 (которые, насколько я могу судить, безусловно, одно из самых смертоносных видов оружия из тех, что были развернуты); авиаудары Су-25 неуправляемыми реактивными снарядами С-8 калибра 80 мм в режиме «пли и молись» днем; и Су-25 с управляемыми ракетами С-25Т и Су-34 с планирующими бомбами ночью. Заградительный огонь ведется «круглосуточно», систематически и на постоянной основе.

Это похоже на «начало конца» бахмутской битвы

За ними следуют непрерывные наземные атаки: обычно штурмовые группы размером со взвод, высылаемые одна за другой, снова и снова, днем ​​и ночью. Об этом, например, в своём докладе сообщает полковник Роман Грищенко командир бригады 127-й танковой дивизии.

Результат неизбежен. С северной стороны они вытеснили украинцев с территории «гаражей» назад к детской больнице и улице Освободителей Донбасса. В центре они заняли территорию к северу от Бахмутского медицинского колледжа (причем гораздо быстрее, чем предполагалось). Действительно, они вышли на улицу Чайковского к югу от колледжа.

Русские также очень сильно наступают на позиции 3-го штурмового отряда и 92-у механизированной бригады вдоль дороги 0506 в районе Громового.

По крайней мере, судя по сообщениям ВСУ, большая часть боеприпасов, израсходованных для этой атаки, могла быть из Ирана, который за последние два месяца должен был отправить в Россию до 300 000 снарядов.

Подводя итоги, скажу, что это похоже на «начало конца» бахмутской битвы, и да: похоже, что Путин и Герасимов решили «отвоевать» руины этого города к военному параду на Красной площади 9 мая — как говорят некоторые украинцы.

Перевод NV

Текст публикуется с согласия автора. Впервые опубликовано на substack.com

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