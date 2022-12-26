Мрачное будущее России. Чего так сильно боится Путин 26 декабря, 20:13 Эксклюзив НВ Будущее Путина и его ближайшего окружения — дело российской элиты (Фото:REUTERS)

Необходимо решить вопрос, как будут управляться отношения с Россией в будущем

Замечание президента Франции Эммануэля Макрона в начале декабря о том, что после окончания войны необходимо будет предложить России гарантии безопасности, было воспринято с недоверием. Россия — это страна, пытающаяся завоевать другую, а вовсе не наоборот. Это агрессор, а не жертва. Из-за прошлых заявлений, таких как июньский призыв не «унижать» РФ, Макрон разжег подозрения среди наиболее хищно настроенных стран НАТО, а также Киева, в том, что настроен слишком умиротворяюще по отношению к Москве. Хотя справедливости ради стоит заметить, что в той же речи Макрон ясно обозначил, дескать, понимает, что именно Киев должен взять на себя инициативу в любых мирных переговорах. 13 декабря он снова заявил, что «Украина, жертва этой агрессии, должна принять решение об условиях справедливого и прочного мира».

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Необходимо решить вопрос, как будут управляться отношения с Россией в будущем. Макрон не одинок в беспокойстве по поводу того, что РФ — слишком большая и сильная страна, чтобы ее игнорировать. Канцлер Германии Шольц также говорил о необходимости восстановить отношения сотрудничества, вернуться к довоенному «мирному порядку», даже если это может оказаться невозможным при Путине. В том маловероятном случае, если Путин откажется от вооруженной агрессии и согласится с тем, что по ту сторону его границ «существуют непредубежденные общества, открытые общества, демократии», тогда, как предполагает Шольц, «все вопросы общей безопасности» могут быть решены. Но здесь есть несколько больших «если».