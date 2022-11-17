Петля на шее Путина затягивается. О чем говорит фиаско Лаврова на Бали 17 ноября, 07:13

Посланец Путина ехал на встречу G20 с надеждой на переговоры о судьбе Украины за спиной Украины. Но с переговорами ничего не получилось

Когда-то был разворот Примакова над Атлантикой. Он стал символом независимой от Запада политики новой России. Эта «независимость» шаг за шагом привела к Мюнхенской речи Путина, войне в Грузии, аннексии Крыма, войне без правил в Сирии и, к страшной по масштабам гуманитарной катастрофы, войне в Украине.

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И вот теперь — разворот Лаврова на Бали. Посланец Путина ехал на встречу G20 с надеждой на переговоры о судьбе Украины за спиной Украины. Сама эта надежда — явное свидетельство того, что дела у агрессора идут очень плохо. «Мачо» сдулся под ударами украинских Хаймерсов и теперь ему надо хотя бы выжить. Но с переговорами ничего не получилось. Запад твердо следует принципу — ничего об Украине без Украины. Бесед с Лавровым «на полях» саммита все избегали. Только с Си удалось поговорить по душам, да и то не в радость. Председатель Си почти наверняка сообщил Лаврову в своей грубовато вежливой китайской манере, что он не ожидал, что шеф Лаврова мог так переоценить свои силы. И раздосадованный Лавров, не дожидаясь подписания итогового документа, улетел с Бали восвояси.

И тут же сотня русских ракет ударила по городам Украины, неся мирным гражданам смерть, увечья, холод, голод, тьму… В огромных городах Украины существование стало невыносимым или очень трудным. Треть населения страны — беженцы. И вчерашний жестокий удар был новым преступлением против мирного населения. Именно преступлением, поскольку современные законы войны требуют от воюющих сторон максимально сохранять жизнь и имущество нон-комбатантов. Мстить мирным обывателям противника за неудачи на фронте — во-первых, преступно, а, во-вторых, совершенно постыдно, «не по-пацански», выражаясь на современном собачьем кремлевском языке. Так мстить могут только отбросы общества, которым неведома не только рыцарская, но и простая человеческая нравственность.

Политическое руководство России перешло грань, отделяющую врага от чудовища

«Петля Лаврова» затягивается не на шее Украины, а на шее его шефа. Путинской России позарез сейчас нужно прекратить войну не потеряв до конца лица. Помните, этим был когда-то очень озабочен президент Макрон? Но кто будет вести переговоры с отвязанными негодяями, которые сознательно обрекают на страдания и смерть в замороженных городах Украины тысячи младенцев, стариков, тяжелобольных и изгоняют на чужбину миллионы? Кто будет вести переговоры с теми, кто на прославление другом Путина бессудного и крайне жестокого убийства российскими гражданами другого российского гражданина, языком Пескова, объявляют — что не видят в этом никакой проблемы?

Иногда спрашивают, что в современной дипломатии считается красной чертой — а вот именно это и считается. Ситуация, когда любые переговоры становятся совершенно бессмысленными из-за того, что контрагент теряет человеческое естество и становится нелюдью. Любые договоренности с таким не стоят и клочка бумаги, так как о чем бы ни договорились, нелюдь только будет искать удобного момента, чтобы обрушить кувалду на голову того, кто подписал с ним соглашение.

Когда стало известно об «окончательном решении» Гитлером еврейского вопроса, мир понял, что с нацистами не о чем договариваться, их режим подлежит полному и тотальному уничтожению. Договариваться надо с теми немцами, кто выступил против этого режима, которым можно доверить восстановление послевоенной Германии. К этому решению мир пришел не сразу, но пришел твердо. И именно эти принципы были сформулированы членами антигитлеровской коалиции в Тегеране.

Кремлевский режим быстро совершил этот путь, и фиаско Лаврова на встрече на Бали — тому свидетельство. Каждый новый акт преступной жестокости кремлевских агрессоров все больше убеждает Запад в верности слов президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры с Россией в принципе возможны, но только после того, как исчезнет Путин и его ближайшее окружение, восторгающееся местью над украинскими стариками и младенцами и размозжёнными без приговора суда головами российских граждан. За такими дверь в договороспособное общество захлопнулась навсегда, что и показал балийский саммит.

Российская элита, которой уже давно осточертела путинская агрессия и не дают мирно спать и вкусно есть ее последствия, должна ясно понять — переговоров с Путиным, Лавровым, Кадыровым, Пригожиным и подобными людьми не будет никогда. Их, как черную накипь с бульона, надо снять как можно быстрее. Только тогда возможно прекращение войны и переговоры, спасительные для России намного в большей степени, чем для Украины. Альтернатива проста — или с Путиным во главе к полной и безоговорочной капитуляции, и, соответственно, к потере всего, или без Путина — к конструктивным переговорам и к сохранению себя.

Важно не столько то, что российская армия ныне терпит поражение за поражением от армии украинской, важно иное — политическое руководство России перешло грань, отделяющую врага от чудовища. С врагами переговоры возможны. С чудовищами — только полное уничтожение.

Таковы итоги российского участия во встрече на райском острове Бали.

Текст опубликован с разрешения автора

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