Почему россияне оказались такими жестокими? 29 апреля, 07:13 NV Премиум

Особенности национальной агрессии

Впервые опубликовано в журнале NV за апрель 2023 года. Републикация запрещена

Наш бывший студент вернулся на ротацию во Львов. Среди прочего рассказал о прошлогоднем Рождестве на фронте. Вместе с побратимами устроили рождественский ужин из продуктов, которые у них были и которые принесли им местные. Один из них, почти столетний дед, пришел с печеными пирожками: так, говорил он, праздновали когда-то Рождество на востоке. За ужином зашел разговор о «чмобиках» — свежемобилизованных россиянах. Наши ребята показывали российские трофеи: легко простреливаемые бронежилеты и медицинские аптечки, датированные 1962 годом, со стеклянными шприцами, истлевшей марлей и резиновыми жгутами. Дед, однако, советовал не смеяться и не пренебрегать. Весной 1945 года он был таким же «чмобиком», без должного оружия, полубосой и полуголодный. Его вместе с другими гнали на штурм Берлина. Немцы, говорил дед, проиграли войну, потому что измучились нас убивать. Прощаясь, он пожелал нашим ребятам не измучиться.

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Без сомнения: на территории, которую отвоевали ребята, было много «ждунов», ожидавших российскую армию. Несколько месяцев оккупации перевоспитали большинство из них. Теперь отношение к оккупантам похоже на то, что описал Лев Толстой в Хаджи Мурате: это даже не ненависть, а отвращение, брезгливость и удивление перед бессмысленной жестокостью существ, которых трудно назвать людьми.

Вот рассказ одной из женщин.