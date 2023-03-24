Теперь правда открыта. Что стоит за похищением Россией украинских детей 24 марта, 19:37 Эксклюзив NV

Масштаб и систематический характер похищений детей делают их безошибочным признаком намерения России искоренить украинскую идентичность и уничтожить украинскую нацию

Недавнее решение Международного уголовного суда, обвинившего Владимира Путина в военных преступлениях, пролило столь необходимый свет на одну из самых темных глав продолжающегося российского вторжения. По некоторой информации, за последний год российские силы похитили тысячи детей из оккупированных регионов Украины и попытались стереть их украинскую идентичность. Эта кампания насильственных депортаций и антиукраинской идеологической обработки раскрывает геноцидальные намерения в основе российского вторжения в Украину.

Видео дня

Статья II Конвенции ООН о геноциде 1948 года определяет пять действий, которые квалифицируются как геноцид. Пятый акт, насильственный перевод детей одной национальной, этнической, расовой или религиозной группы в другую группу, емко и точно описывает действия России в Украине. Кремлевские чиновники пытались замаскировать похищения под обычную меру безопасности военного времени, но хорошо задокументированные попытки Москвы «перевоспитать» молодых украинцев и превратить их в русских говорят совсем о другом.

С тех пор, как в феврале 2022 года началось вторжение, стало появляться все больше доказательств крупномасштабной операции России по похищению и идеологической обработке украинских детей на территориях, попавших под их контроль. Недавний отчет, опубликованный Йельской школой общественного здравоохранения в феврале 2023 года, рассказывает о планомерной российской программе перевоспитания тысяч похищенных украинских детей через сеть из более чем 40 лагерей и учреждений, простирающихся от оккупированного Россией Крыма до Сибири. «Это не одна кучка мошенников, это не один мэр или губернатор-мошенник, — прокомментировал Натаниэль Рэймонд, исполнительный директор Йельской лаборатории гуманитарных исследований. — Это масштабное логистическое мероприятие, которое не происходит случайно».

В истории мало примеров, когда держава, виновная в геноциде, так убедительно обвиняла себя

Украинцы в освобожденных районах рассказали, как часто они вынуждены были прятать детей от российских оккупантов. Многочисленным украинским детдомам приходилось вывозить детей с оккупированных территорий, чтобы предотвратить их захват и отправку в Россию. Некоторые из жертв этих похищений, совершенных россиянами, были сиротами или детьми, живущими на попечении. Другие были физически разлучены со своими семьями и им сказали, что они больше не нужны своим родным. В некоторых случаях украинские родители утверждают, что их детей обманом или принуждением отправили в Россию. Общее количество похищенных детей пока неизвестно. Текущие оценки показывают, что более десяти тысяч юных украинцев были похищены и отправлены в Россию. Многие опасаются, что в реальности эта цифра может быть намного выше.

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, которой МУС вместе с Путиным предъявил обвинения в «незаконной депортации и перемещении» украинских детей, открыто говорила о очевидной эффективности усилий России по идеологической обработке маленьких украинцев. В конце 2022 года она признала, что группа из 30 детей, привезенных из оккупированного Россией Мариуполя, изначально пела украинский национальный гимн и выкрикивала патриотический лозунг «Слава Украине», но, по ее утверждениям, этот негативизм вскоре «перерос в любовь к России».

Похищение и идеологическая обработка украинских детей — лишь один из элементов всеобъемлющих усилий России по искоренению всех следов украинской национальной идентичности. Во всех оккупированных Россией регионах Украины подавляются любые признаки украинской идентичности и государственности, блокируется доступ к украинским СМИ. Украинский язык удаляется из школьной программы, а учителей привозят из России, чтобы преподавать по утвержденной Кремлем программе, которая продвигает российскую имперскую идентичность и демонизирует Украину. Родителям, которые ставят под сомнение эти правила, говорят, что их детей заберут, если они откажутся подчиниться.

Россия также вводит более прямые меры, чтобы запретить любые проявления украинской идентичности. По всей стране в регионах, оккупированных Россией, происходят одинаковые аресты всех, кто считается угрозой кремлевским властям. Обычно это местные чиновники, журналисты, бывшие военнослужащие Украины, активисты гражданского общества и все, кто выражает проукраинские взгляды. Во многих случаях патриотические татуировки или проукраинский контент в мобильных телефонах приводили к задержаниям и исчезновениям. Следователи, работающие в недавно освобожденных районах, обнаружили доказательства, свидетельствующие о гибели тысяч мирных жителей, а также о широком применении сексуального насилия и пыток.

Хотя массовые убийства украинских мирных жителей хорошо задокументированы, до сих пор нет международного консенсуса относительно того, совершает ли Россия геноцид в Украине. В недавнем отчете ООН говорится, что Россия виновна в «широком спектре военных преступлений», совершенных в Украине, но глава комиссии Эрик Мозе заявил, что следователи еще не обнаружили убедительных доказательств, подтверждающих геноцид.

Другие утверждают, что доказательств геноцида уже найдено более чем достаточно, и указывают конкретно на массовое похищение украинских детей. Давая интервью 22 марта корреспонденту CNN Кристиане Аманпур, украинский лауреат Нобелевской премии Александра Матвийчук охарактеризовала похищения как компонент «политики геноцида, которую Россия навязала Украине». Точно так же министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Совету ООН по правам человека в Женеве, что похищение молодых украинцев равносильно геноциду. «Самое страшное преступление — это то, что Россия крадет украинских детей, — прокомментировал он. — Это — геноцид».

Чтобы доказать, что Россия виновна в геноциде, жизненно необходимо продемонстрировать намерение геноцида. Именно это намерение «физически уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу» юридически отличает геноцид от военных преступлений и преступлений против человечности.

В данном конкретном случае Россия сама предоставила горы доказательств, свидетельствующих о явном намерении уничтожить украинскую нацию. Действительно, в истории мало примеров, когда держава, виновная в геноциде, так убедительно обвиняла себя. Сам Владимир Путин часто выступал против существования отдельной украинской идентичности и даже публиковал длинные статьи, отрицающие историческую легитимность Украины. Тем временем язык геноцида, направленный против Украины, стал полностью нормальным в основных российских СМИ и среди высокопоставленных государственных чиновников.

Гротескные призывы к геноциду, столь распространенные в сегодняшней России, вдохновили на преступные действия путинскую армию вторжения. Среди длинного списка преступлений, совершенных российскими военными в Украине, выделяется систематическое похищение и идеологическая обработка украинских детей. Масштаб и систематический характер похищений детей делают их безошибочным признаком намерения России искоренить украинскую идентичность и уничтожить украинскую нацию. Поэтому вполне логично, что это первое преступление, в котором обвиняют Владимира Путина. Путин надеялся, что вторжение в Украину обеспечит ему место среди величайших правителей России. Вместо этого он войдёт в мировую историю как диктатор, навсегда связанный с такими явлениями, как геноцид и массовое похищение украинских детей.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV