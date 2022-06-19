Девять правил войны. Как история повлияла на Путина и чего от него ждать 19 июня, 07:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Эти правила были у меня в голове в первые недели 2022 года, когда я оценивал вероятность того, что Путин отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину

Когда после семи лет расследования Чилкотом войны в Ираке меня спрашивали о главном уроке для британской политики, я обычно отвечал: «Больше так не делайте». Откровенно говоря, это был мой ответ до начала расследования. Это отражало взгляды на пределы военной мощи, которые сложились с течением времени, на основании рассмотрения многих примеров, а не одного или двух конкретных случаев.

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Мои взгляды можно свести к восьми простым правилам:

1. Не полагайтесь на то, что первый военный ход будет решающим. Если он не будет решающим, вы будете вести совсем другую войну, чем ту, которую предполагали.

2. Плохие результаты на ранних стадиях войны продлят ее продолжительность, если не приведут к немедленному поражению.

3. Легче начать войну, чем закончить ее.

4. Войска более решительны при защите своей территории, чем при вторжении на чужую.

5. Сопротивление не обязательно заканчивается поражением обороняющихся сил, но может привести к мятежу. Вот почему всегда неразумно оккупировать страны, где вам не будут рады.

6. Чем дольше продолжаются войны, тем более важными для их разрешения становятся невоенные соображения (национальная устойчивость/экономическая мощь/союз и партнерство).

7. В ходе войны политические цели, ради которых она ведется, меняются, так что предполагаемые выгоды могут оправдать фактические затраты, что затрудняет их завершение.

8. Непреднамеренные последствия войн обычно не важнее предполагаемых.

Эти правила применимы не во всех случаях. Всегда будут исключения. Были войны с решающими первыми шагами (например, арабо-израильская война 1967 года), но их было немного. Оккупация Германии и Японии после 1945 года была успешной, но это были страны, полностью раздавленные годами войн, начатых их лидерами. Справедливо также отметить, что по отдельности эти правила звучат несколько банально. Тем не менее, они имеют то преимущество, что в целом верны. В совокупности они усиливают друг друга. По большому счету, те, кто начинает войны, как правило, заканчивают гораздо более неприятными и разрушительными конфликтами, чем предполагалось. Это случается достаточно часто, чтобы любого лидера, соблазнившегося начать войну, в действительности должны терзать сомнения.

Эти правила были у меня в голове в первые недели 2022 года, когда я оценивал вероятность того, что Путин отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Я полагал, что Путин, который явно не избегал риска, но так же, как мне казалось, был способен к тщательному расчету, осознавал опасность того, что его обманет перспектива быстрой победы над Украиной. Тот, кто так часто говорил о войне против нацистской Германии, наверняка знал о последствиях безрассудства Гитлера, начавшего операцию «Барбаросса». Он видел, как Советский Союз ушел из Афганистана, потому что казалось, что нет удовлетворительного способа положить конец его кампании, а затем НАТО сделала то же самое. Зачем ему делать ту же ошибку в Украине?

Да, кстати — я забыл девятое правило:

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