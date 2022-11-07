Две цели Кремля. Чего добивается Путин своей дипломатией «грязной бомбы» 7 ноября, 20:13 Эксклюзив НВ Путин усилил и сделал более явными свои угрозы применить ядерное оружие (Фото:REUTERS)

Это серьезная эскалация военной риторики. Последует ли такая же эскалация на поле боя?

Необоснованные обвинения со стороны российских официальных лиц в том, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу», которая без разбора рассеет радиоактивные материалы по ее собственной территории, говорят о том, что у Москвы заканчиваются варианты продолжения войны против Киева.

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Россия усилила заявления на международном и внутреннем уровнях о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу». Это серьезная эскалация военной дипломатии и риторики. Последует ли эскалация на поле боя?

23 октября министр обороны Сергей Шойгу позвонил своим французским, турецким, британским и американским коллегам (в указанном порядке) и предупредил, что Украина планирует применить грязную бомбу на своей территории. На следующий день начальник Генштаба Валерий Герасимов повторил это своему американскому коллеге генералу Марку Милли. Заявление необоснованно, и Россия не представила никаких доказательств в его поддержку.

«Грязная бомба» — обычное взрывчатое вещество, включающее радиоактивные материалы, которые могут быть рассеяны взрывом, — это непроверенное оружие, практически не имеющее военного применения. Даже если бы у Украины в настоящее время не было бы импульса на поле боя, у нее было бы мало причин рассматривать возможность использования такого оружия. Западные правительства категорически отвергли необоснованные претензии России.

После телефонных звонков Шойгу другие высокопоставленные российские деятели повторили заявление о грязной бомбе, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу сил радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны России Игоря Кириллова. Тема быстро стала доминирующей в новостях и ток-шоу российского государственного телевидения (хотя не все гости были в курсе). Так выглядит согласованная попытка создать воображаемую угрозу среди широких слоев населения.

Тревогу вызывает то, что Россия может применить настоящее ядерное оружие

Этот шквал военной дипломатии и внутренней пропаганды происходит на фоне двух событий: на поле боя и в самой РФ. На поле боя Россия, понеся большие потери под Харьковом на северо-востоке, ощущает сильное давление возле Херсона на юге. Она пытается эвакуироваться из города, и Украина может восстановить контроль над второй территорией, об аннексии которой Россия заявила менее месяца назад. Россия сейчас также теряет позиции вокруг Бахмута, единственного региона, где недавно добилась успеха.

А дома президент России Владимир Путин 14 октября предложил завершить мобилизацию в течение двух недель. Если подтвердится — указа на этот счет он не подписывал — это значительное событие. Как начало мобилизации, проходившей поздно и неохотно, всего за четыре недели до этого заявления, — показало, что Кремль осознал, насколько плохо идет война, — ее окончание покажет, что Кремль осознает риски, которым он подвергается, предъявляя чрезмерные требования к российскому обществу.

Мобилизация вызвала глубокое беспокойство по всей стране. Тем не менее, это не изменило ход войны, и Кремль ищет менее навязчивые способы организовать общество для участия в «специальной военной операции». 19 октября после введения военного положения в четырех оккупированных областях Украины Путин представил новые «режимы тревоги» по России. Они наделяют власти значительными и нечетко определенными новыми полномочиями по ограничению или принуждению к передвижению граждан, контролю над их активами и коммуникациями. Хотя это напоминает форму «упрощенного военного положения», это будет менее эффективная помощь Кремлю в ведении войны, нежели призыв в армию.

Как никогда ясно, что Россия, проигравшая на поле боя и не способная мобилизовать общество, не может выиграть войну. Она может лишь надеяться остановить войну и ограничить дальнейшие потери, увеличивая свои расходы и выдвигая новые угрозы. Она стремится сделать это путем эскалации за пределами поля боя. С помощью ракетных ударов, направленных на уничтожение трети энергоснабжения Украины, с помощью иранских беспилотников для террора мирного населения; с предполагаемыми атаками и разведкой западной инфраструктуры связи, а также путем минирования Каховской ГЭС в Херсоне, что даст ей возможность затопить всю территорию. Это тактика отступления с «затопленной земли» в дополнение к более традиционной тактике РФ выжженной земли.

Но ничего из этого не меняет правила игры. И Россия знает, что именно ядерная эскалация больше всего тревожит Запад. Опасные действия РФ вокруг Запорожской атомной электростанции и ее оккупация уже несколько месяцев вызывают обеспокоенность. В сентябре Путин усилил и сделал более явными свои угрозы применить ядерное оружие, которые он делал в начале войны. С тех пор западные государства публично и в частном порядке предостерегают от этого. Россия же в свою очередь выдвигает собственные, совершенно невероятные предупреждения по поводу украинской грязной бомбы. Чего Путин пытается таким образом достичь?

Маловероятно, что это будет прелюдией к эквивалентной атаке под чужим флагом, то есть использованию самой Россией грязной бомбы. Это вызвало бы международное осуждение, поскольку нарушало бы ядерное табу, рассеивая радиоактивный материал, и добиваясь при этом незначительной военной выгоды. Большую тревогу вызывает то, что Россия может применить настоящее ядерное оружие. Кириллов непреднамеренно намекнул на это, заявив, что украинская грязная бомба станет «провокацией», которая заставит Запад думать, что Россия взорвала «ядерное оружие малой мощности», несмотря на то, что совсем несложно отличить обычный взрыв от ядерного.

Три аспекта призывов Шойгу усиливают эту озабоченность.

Во-первых, помимо Турции, в которой Россия видит посланника Западу и посредника в договоренностях, она обращается только к западным ядерным государствам. Она демонстративно не звонила неядерной Германии, которая, будучи потенциально более слабым звеном в западном альянсе, в противном случае стала бы очевидной мишенью для попытки повлиять на политику Запада. Во-вторых, Шойгу предостерег от «неконтролируемой эскалации» — четкая ссылка на потенциальное использование ядерного оружия помимо того, которое используется в ограниченных, тактических целях. В-третьих, он (и другие российские источники) обвинили страны Запада, особенно Великобританию, в том, что они помогают Украине создавать «грязную бомбу».

Предупреждения России преследуют две возможные цели.

Во-первых, Шойгу, его коллеги и государственные пропагандисты удвоили блеф Путина в ядерной сфере, чтобы попытаться заставить Запад заставить Украину прекратить боевые действия или сдержать ее иным образом. Если ответ Запада, как и прежде, будет заключаться в разъяснении последствий для России, а не в поиске компромисса, то это будет уже третий раз, когда российский ядерный блеф в этой войне разоблачён.

Во-вторых, это реальная, хотя и чрезвычайно неуклюжая попытка создать предлог для ядерной эскалации. По мере того, как Россия сталкивается с дальнейшими потерями на местах, растущим беспокойством дома и существенной изоляцией за рубежом, включая жесткие и растущие санкции, она сталкивается ещё и с логикой уменьшающегося выбора: либо закончить войну путем полного отступления из Украины, либо применить — с огромным риском для себя — самые разрушительные средства, доступные для борьбы.

Перевод НВ

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликован на iiss.org

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