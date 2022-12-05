Соучастники Путина. Кто виноват в войне России против Украины 5 декабря, 11:14 Олигархи времен Путина не могут обойтись без своего покровителя, и потому во всем с ним согласны (Фото:REUTERS)

В первые месяцы после войны говорили, что если влиять на российских олигархов, то они смогут повлиять на Кремль и заставить Владимира Путина прекратить войну. Это были наивные ожидания

Задержание в Лондоне с последующим освобождением под залог российского олигарха Михаила Фридмана, обвиняемого в причастности к отмыванию денег, вновь напомнило о «могущественных» людях, чьи капиталы стали фундаментом для становления нынешнего российского режима.

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В первые месяцы после войны говорили, что если влиять на российских олигархов, то они смогут повлиять на Кремль и заставить Владимира Путина прекратить войну. Это были наивные ожидания. Российские олигархи не просто утратили политическое влияние. Они сами отказались от него, пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

В этом, собственно, заключался смысл путинских «реформ» начала тысячелетия. Когда российский президент говорил о «равноудаленности» олигархов, которые до его прихода к власти оказали большое влияние на политику, подразумевал отказ от вмешательства в обмен на большие деньги. Не соглашавшихся фактически лишали большей части собственности. Владимира Гусинского и Бориса Березовского заставили уехать. Михаил Ходорковский оказался на долгие годы в тюрьме, а затем тоже вынужден был покинуть Россию.

Но теперь, кажется, очевидно, что были правы Гусинский, Березовский и Ходорковский, а не Фридман, Абрамович или Потанин. Отказ от влияния привел к существенным репутационным потерям для каждого российского олигарха. Многие оказались под санкциями и практически утратили перспективу стать добропорядочными западными бизнесменами.

А случай Михаила Фридмана показывает, что каждый из олигархов может в любой момент стать объектом пристального внимания западных правоохранительных органов.

При этом и отмежеваться от России так, чтобы твоя гражданская позиция стала очевидной, не может ни один из российских олигархов, который был связан с властью. Трудно сказать, чего больше в этом молчании — связи с Кремлем или страха перед Кремлем. Но одно очевидно — о политическом влиянии и даже о позиции таких, как Михаил Фридман, говорить не приходится.

При этом в Кремле отнюдь не спешат прийти на помощь толстосумам.

А политическое влияние, пожалуй, самого известного из олигархов ельцинских времен Романа Абрамовича заключается в кулуарном участии в переговорном процессе, но отнюдь не в публичном осуждении войны. При этом наблюдатели каждый раз задаются вопросом о мотивах, которыми руководствуется Абрамович. Хочет ли он действительно остановить войну или своим участием в переговорах «отодвигает» санкции и получает дополнительное время для спасения своих капиталов.

При этом и в Кремле вовсе не спешат прийти на помощь толстосумам, оказавшимся в непростой ситуации на Западе. Напротив, Владимир Путин заинтересован в западном давлении на олигархов, чтобы те были вынуждены перевести все свои сбережения в Россию и сосредоточиться на развитии российской экономики и финансового сектора. При этом каждый из бизнесменов будет на попечении российских спецслужб и его бизнес можно будет в любой момент отобрать, если он понравится друзьям Путина.

Кроме олигархов 90-х есть еще и близкие друзья Путина

Об этих друзьях — особый разговор. Кроме олигархов 90-х, каждый из которых является важной фигурой в конфигурации финансов и промышленности России, есть еще и близкие друзья Путина, ставшие миллиардерами именно из-за особых личных отношений с российским президентом. О каждом из этих людей известно не так много. Друзья Путина не стремились становиться публичными фигурами и не позиционируются как часть западного истеблишмента. Вероятно, отвращение Путина к Западу было хорошо известно им всегда.

Об одном из таких друзей — миллиардере Юрии Ковальчуке — на днях опубликовало обширную статью американское издание Wall Street Journal. Журналисты издания уверяют, что именно Ковальчук был тем же человеком, который убедил Путина начать масштабное вторжение в Украину. И в этом выводе — явное непонимание механизмов российской власти.

Ковальчуку ни в чем не нужно было убеждать Путина. Путин, как и другие ветераны КГБ-ФСБ, искренне уверен в «искусственном» характере Украинского государства и народа, и может считать, что присоединение украинских земель к России — это его историческая миссия. И совещаться о том, как лучше эту миссию осуществить, Путин будет с такими же выходцами из системы государственной безопасности. Эти люди не просто коллеги, но и единомышленники.

Однако Ковальчук превосходно знает другое: быть единомышленником Путина — это значит зарабатывать миллиарды. Никакого другого пути к богатству у этого человека просто нет. Поэтому поддерживать Путина в его агрессивных планах и помогать в их осуществлении для Ковальчука это, прежде всего, большой бизнес.

Олигархи времен Ельцина могли обойтись без Путина. Но они отдали российскому президенту политический контроль и потеряли остатки влияния на события, обменяли безразличие на миллиарды. Олигархи времен Путина не могут обойтись без своего покровителя и потому во всем с ним согласны. Представители обеих групп — соучастники Кремля в разжигании этой жестокой войны.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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