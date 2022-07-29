Первый признак для Путина. Что россияне думают о войне против Украины 29 июля, 10:31 Эксклюзив НВ Дмитрий Орешкин: Россияне не готовы признать, что Путин и его армия не могут проломить оборону Украины (Фото:REUTERS)

Маленькой победоносной войны не получилось, и, похоже, с этим Россия уже свыклась. Начинается новая фаза — длинной, утомительной, раздражающей войны

Произошли незаметные, но очень важные изменения. Война приобрела затяжной стационарный характер. А это значит, что происходит изменения ее восприятия, в том числе, в России. Социологи фиксируют, что на 15−20% населения меньше говорит, что «спецоперация в Украине» их волнует и тревожит. Это первый признак усталости общественного мнения от этих событий. Люди, которые поддерживали Путина, интересовались войной, поскольку ждали быстрой и сокрушительной победы, и были уверены, что Путин — великий военачальник, быстро победит, «сможет повторить» и так далее. Сейчас они видят, что не получается и не могут сказать, что им уже не нравится эта война. А говорят — «нет, нам неинтересно, мы не хотим об этом знать». Это значит, что люди перефокусируются на другие события. А других событий внутри жизни России, во всяком случае, позитивных, совсем немного.

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Чем ближе осень, тем отчетливее будут проявляться результаты санкций. В крупных развитых центрах, в частности, в Москве и в Санкт-Петербурге их влияние всерьез не ощущается. Нет признаков безработицы. Да, уменьшается изобилие товарных ассортиментов в магазинах, но жизненно важные вещи не исчезают. А вот в провинции, где меньше запасы в торговых сетях, там уже стали проявляться признаки дефицита.

Маленькой победоносной войны не получилось, и, похоже, с этим Россия уже свыклась. Начинается новая фаза — длинной, утомительной, раздражающей войны, которую сторонники Путина не могут объяснить. Они не готовы признать, что Путин и его армия не могут проломить оборону Украины.

Главное объяснение, которое они придумали, это то, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом. Но это оправдания. То есть, интонация меняется — победоносного марша по Украине люди уже не ждут. Поэтому Россия погружается во вторую (а может уже и в третью) фазу этой войны, когда люди не понимают, чего ждать. Общественное мнение уже чувствует, что Киев взять не удастся, похоже, Одессу тоже. Тогда, что?

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