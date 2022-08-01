Этого хотел бы Путин. Что делает Виктор Орбан 1 августа, 11:04

Недавний приезд в Вену главы венгерского правительства Виктора Орбана вызвал шквал раздраженных комментариев

Даже наблюдатели, которые полагали, что федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер имел полное право встречаться с руководителем соседней страны, хвалили главу австрийского правительства за жесткий тон общения с гостем. Венгерская либеральная оппозиция, напротив, была смущена, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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«Нехаммер должен понимать, кого он приглашал — политика, неоднократно нарушавшего основные демократические принципы, бесчисленное количество раз выступавшего против ЕС и открыто занимающего пророссийскую позицию по поводу войны», — отметил обозреватель издания Népszava.

После своего недавнего выступления перед представителями венгерского национального меньшинства в Румынии Орбан, возможно, неожиданно для себя, превратился в настоящего «токсичного» политика, которого просто опасно приглашать с визитами, с точки зрения реакции общественного мнения.

«Невозможно выступать в защиту Украины, пока ваш союзник — друг Путина. Нельзя выступать за солидарность и открытость и вместе с тем закрывать глаза на социально опасные высказывания, угрожающие расколом в обществе. Молчание — это такое же преступление», — отмечала после этого выступления Орбана польская Rzeczpospolita, автор которой требовал от своего правительства четкого осуждения взглядов главы венгерского правительства.

Нарратив российской пропаганды

Европейцев это громкое выступление Орбана заинтересовало прежде всего с точки зрения откровенно расистских высказываний. Но то, что говорил Орбан о войне России против Украины, является не менее опасной подменой понятий.

Орбан превратился в настоящего « токсичного» политика

Венгерский премьер позиционировал себя как союзник Украины. Но войну он охарактеризовал как «войну славян», к которой венгры не имеют никакого отношения, хотя и погибают на ней. А в качестве причин войны назвал невыполнение Украиной Минских соглашений и неготовность Запада предоставить России гарантии невступления Украины в НАТО.

И первый и второй тезисы — это нарратив российской пропаганды. Не буду напоминать, что Минские соглашения не собиралась выполнять сама Россия, которая даже не пыталась вывести свои войска и наемников из оккупированных территорий. Но главное все же в том, что сами соглашения возникли в результате фактического нападения России на Украину в 2014 году и оккупации части украинской территории.

Если речь идет о НАТО, следует упомянуть, что на момент предъявлений Россией требований к Западу никто не пытался серьезно обсуждать вопрос возможного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. А вот когда решение о присоединении к альянсу было принято в Финляндии и Швеции, в Москве ограничились предупреждениями, которые станут симметрично реагировать на развитие военной архитектуры НАТО у своих границ. Впрочем, никаких признаков того, что Россия собирается нападать на Финляндию в момент, когда НАТО оказывается вблизи Санкт-Петербурга, мы не наблюдаем.

Орбан кривит душой и даже в том случае, когда утверждает, что Россия будет продолжать войну, пока не обезопасит себя от оружия, которое Запад поставляет Украине. Однако российские ракеты долетали даже до Закарпатской области, к границам Украины и Венгрии.

Проблема в том, что после оккупации Крыма Россия может объявить своей территорией любой украинский регион. И куда в таком случае продвигаться ее войскам, дабы обеспечить «безопасность России»? До Ужгорода? Это очевидно то, что хотел бы Владимир Путин. Но хочет ли этого Виктор Орбан, считающий войну России против Украины «чужой войной»?

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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