Путин хочет затянуть войну еще на 14 месяцев 4 августа, 19:10

Чем жила страна 4 августа 2023 года

● Важная атака на Новороссийск. 4 августа порт Новороссийска (город в Краснодарском крае, восточное побережье Черного моря) атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно накренился на левый борт во время буксировки к месту стоянки в бухте. Это может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

Видео дня

Важно и то, что в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. А там расположен нефтяной терминал. Правда, в компании Каспийский трубопроводный консорциум, которая является его вледельцем, заявили: терминал якобы не поврежден и продолжает отгружать нефть на пришвартованные танкеры.

Россия вывела в Черное море большую корабельную группировку (до 15 судов). Вероятно, могут готовиться провокации, сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

● Путин хочет затянуть войну еще на 14 месяцев. Российский диктатор планирует затянуть боевые действия в Украине до выборов президента США в ноябре 2024 года, дабы выйти на приемлемые для себя условия, сообщил CNN со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников. Один из неназванных чиновников США, имеющий доступ к данным разведки, заявил журналистам, что кремлевский военный преступник рассчитывает на экс-президента Дональда Трампа и его победу на грядущих выборах в ноябре следующего года. «Путин знает, что Трамп ему поможет. И украинцы, и наши европейские партнеры тоже это знают», — заявил анонимный источник. Такого же мнения придерживается и один из представителей европейских дипломатических кругов, который общался с CNN.

● Скорого мира точно не будет. Белый дом не ожидает «ощутимых результатов» от предстоящих переговоров о мирном плане по Украине, организованных Саудовской Аравией на 5−6 августа. Об этом заявил Голосу Америки координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он назвал переговоры в Джидде продолжением процесса распространения формулы мира, которую предложил Зеленский, и поиска способов ее реализовать и продвигаться дальше. «Перспективы Зеленского, перспективы Украины должны быть основополагающим элементом. Их нужно полностью уважать в ходе переговоров», — сказал он.

«Но мы еще не там. Путин не показал никаких признаков того, что он готов к переговорам — даже наоборот», — добавил Кирби.

МИД Китая подтвердил, что Пекин будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской формуле мира.

● Кремль с помощью «вагнеровцев» спровоцирует Лукашенко на войну с Украиной. СБУ установила, что Россия хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины. По данным спецслужбы, страна-агрессор готовит провокацию «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных РФ и работников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом «вагнеровцев». Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на заводе, изображая из себя «украинских диверсантов». В содеянном Россия планирует обвинить Украину, дабы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну.

● РФ готова провоцировать НАТО? Беспилотники, запущенные Россией, поражали цели на расстоянии 200 м от румынской границы, а это свидетельствует о том, что Россия «развила аппетит» к нанесению ударов вблизи территории НАТО. Об этом отчиталась разведка минобороны Британии. Она проанализировали российские атаки за последние две недели, когда страна-агрессор пыталась нанести несколько волн ударов по дунайским портам, используя БПЛА иранского производства.

● Будет трудно. Российские войска построили оборонительные сооружения на оккупированных территориях, и контрнаступление ВСУ будет тяжелой битвой. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. «Россия неспровоцированно вторглась к своему демократическому соседу и убила тысячи и тысячи невинных людей. И поэтому не надо питать иллюзий, что это борьба, в которой оказалась Украина, — легкая борьба», — сказал он.

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там армия РФ оказывает «бешеное сопротивление», заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

● На северо-востоке российские захватчики пытаются идти в наступление. Фронт на востоке Украины остается эпицентром боевых действия для войск РФ, там продолжаются тяжелые бои, и враг запланировал стратегическое наступление. Об этом написала в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. «Цель врага — оттянуть на эти направления наши силы в направлении наступления и прорвать нашу оборону», — пояснила Маляр.

● Бои в Донецкой области продолжаются. Войска РФ пытались наступать в районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой области, но ВСУ успешно отбили вражеские атаки. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук. Он добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах. В этом районе продолжаются тяжелые бои.

● Минус 19 артсистем. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 248 490 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4228 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 8249 (+15), артсистем — 4911 (+19), РСЗО — 704 (+4), средств ПВО — 466 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27) и многое другое.

● Москва потратит $100 млрд на войну. Россия до 2023 года удвоила целевые расходы на войну до более $100 млрд. Это составляет треть всех государственных расходов страны-агрессора. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на правительственный документ РФ. Издание отмечает, что эти цифры дают представление о расходах России на войну против Украины в то время, когда данные о них по секторам больше не публикуются.

● Еще одна зерновая проблема. Польша перекроет границу для украинского зерна после 15 сентября ради благополучия своих фермеров. В министерстве сельского хозяйства и развития села этой страны сообщили: «Даже если ЕС не примет такого решения, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября». Там считают, что «некоторые из пяти прифронтовых стран» поступят точно так же.

Еврокомиссия продолжает интенсивные переговоры с Украиной и пятью странами-соседями о мерах по импорту украинского зерна в эти страны ЕС, срок действия которых завершается 15 сентября. Об этом заявила Мириам Гарсия Феррер, пресс-секретарь ЕК по вопросам торговли и сельского хозяйства.

И напоследок:

● ПЦУ осудила содомию. Православная церковь Украины 27 июля утвердила декларацию под названием «О негативном отношении к греху содомии (гомосексуализму)». Это произошло спустя несколько месяцев после регистрации в Раде законопроекта о регистрируемых партнерствах. «Божественное Откровение… четко и недвусмысленно осуждает однополые сексуальные отношения (содомию, гомосексуализм) как богопротивные и греховные», — говорится в тексте декларации ПЦУ.

В ПЦУ заявили, что «стремление в корне пересмотреть общественное отношение к этому виду греха» является одной из ведущих тенденций последних десятилетий и «приводит к существенному искажению не только христианского нравственного закона, но и общечеловеческих естественных представлений о морали».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.