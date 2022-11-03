Новая зловещая стадия войны. Что пора сделать Западу 3 ноября, 11:30 Эксклюзив НВ Путин ведет эскалацию, потому что проигрывает войну (Фото:REUTERS)

Столкнувшись с поражением на поле боя, Путин стремится поднять ставки и напрямую угрожает всему гражданскому населению Украины

Материал написан в соавторстве с Деннисом Солтисом, канадским профессором государственной политики на пенсии

Недавно начатая Владимиром Путиным кампания точечных авиаударов по гражданской инфраструктуре Украины знаменует собой серьезную эскалацию его геноцидного вторжения. Российские лидеры прекрасно понимают, что лишение гражданского населения отопления и электричества накануне холодной зимы приведет к большому количеству смертей.

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Террористическая тактика Кремля вряд ли сломит дух украинского народа или изменит пошатнувшуюся военную судьбу России. Однако преднамеренное нанесение ударов по критически важной инфраструктуре Украины будет способствовать достижению цели Москвы по уничтожению украинского государства. Перспектива гуманитарной катастрофы в Украине сейчас требует жесткой и безотлагательной реакции со стороны международного сообщества. Реакции, которой часто не хватало.

В течение последних восьми лет Запад последовательно отставал от событий и передавал инициативу Кремлю по мере того, как Россия усиливала свою агрессию против Украины. Медленная и неудовлетворительная международная реакция на захват Россией Крыма весной 2014 года задала геополитический тон и непосредственно привела к последующему вторжению Москвы в восточную Украину.

Задолго до того, как 24 февраля началось нынешнее полномасштабное вторжение, Киев умолял своих западных партнеров предоставить тяжелое вооружение и системы ПВО. Если бы существовал надежный сдерживающий фактор, вполне возможно, что Путин не стал бы испытывать судьбу и начинать свою «специальную военную операцию». Даже если бы нападение пошло по плану, Украина была бы гораздо лучше подготовлена ​​к обороне, и многие тысячи жизней были бы спасены.

Российское вторжение сейчас вступает в новую зловещую стадию. Решение Москвы лишить гражданское население Украины отопления и других жизненно важных услуг в зимний период ставит под угрозу жизни десятков миллионов человек.

Попытки умиротворить Путина в корне ошибочны

Многие украинцы видят в этом превращении зимы в оружие повторение геноцида начала 1930-х годов, совершенного советскими властями, которые спровоцировали искусственный голод и уморили миллионы украинцев, пытаясь подавить амбиции страны в отношении государственности. Сталинский голод известен в истории как «голодомор», что означает «смерть от голода».

Украинцы теперь дают путинской террористической кампании устрашающе похожее название и называют ее «Холодомором» или «смертью от замораживания». Печально известно, что западные лидеры 1930-х годов либо преуменьшали, либо полностью игнорировали сталинский геноцид. Совершит ли нынешнее поколение ту же ошибку?

Недавняя история показывает, что это реальная возможность. Несмотря на явные свидетельства непоколебимых имперских амбиций современной России и ее готовности применить подавляющую военную силу в Чечне, Грузии, Крыму и на востоке Украины, большая часть политического и интеллектуального истеблишмента западного мира предпочла обманывать себя относительно истинной природы путинского режима.

За последние два десятилетия не было недостатка в видных деятелях, готовых выступать за конструктивное сотрудничество с Кремлем, при этом отвергая риск зависимости от российского газа и заявляя, что взаимные деловые интересы каким-то образом усмирят имперские инстинкты Москвы. Между тем множество апологетов с готовностью повторили исторические претензии Путина и его протесты по поводу расширения НАТО, игнорируя при этом все более безрассудные идеологические атаки российского правителя на Запад.

Даже сейчас, спустя более восьми месяцев после того, как Россия развязала крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны, самозваные реалисты продолжают выступать за политику умиротворения. Снова и снова предлагаются мирные планы, ничего не требующие от России, но призывающие Киев уступить украинские земли в обмен на мир в Европе.

Попытки умиротворить Путина в корне ошибочны. Внешняя политика России не является ответом на ряд законных и изолированных претензий, которые можно разрешить рациональным образом; это продукт глубоко империалистической политической культуры страны и авторитарных государственных институтов. Любая попытка разобраться в путинской России, не признающая этой реальности, равносильна игнорированию того факта, что гитлеровская Германия была нацистским государством.

Лагерь реалистов слишком долго отказывался серьезно относиться к предупреждениям соседей России. Политики и обозреватели в Польше, странах Балтии, Украине и других странах, не понаслышке знакомые с российским империализмом, изо всех сил пытались быть услышанными в западных столицах и часто сталкивались с обвинениями в «русофобии». Настало время признать эту ошибку и признать, что те, кто пытался поднять тревогу по поводу возрождающегося российского империализма, всегда были правы.

Западным лидерам также важно понять, что Путин ведет эскалацию, потому что проигрывает войну. Украинская тактика истощения и искусное военное маневрирование окупились в последние месяцы, позволив быстро продвинуться вперед, освободив большие участки оккупированной украинской территории. Русская армия понесла катастрофические потери и глубоко деморализована.

Столкнувшись с поражением на поле боя, Путин стремится поднять ставки и напрямую угрожает всему гражданскому населению Украины. Если западные лидеры хотят избежать нового кремлевского геноцида в Украине, они должны быстро и решительно отреагировать на методичное уничтожение Россией гражданской инфраструктуры Украины. Это означает поставку систем ПВО и другой военной техники, в которой остро нуждается Украина.

В то же время международные партнеры Украины также должны проявить терпение, которое позволит украинским военным измотать путинские силы вторжения и освободить остальную часть страны. Это может занять больше времени, чем ожидалось, и может привести к растущей усталости от Украины в западных столицах. Тем не менее, это правильно и с моральной, и со стратегической точки зрения.

Единственный способ положить конец преступному вторжению Путина — обеспечить военное превосходство украинской армии. Эта победа будет иметь далеко идущие последствия для всего региона. Важно отметить, что выживание украинской нации нанесло бы серьезный удар по имперскому мышлению, которое остается доминирующим в современной России. Это необходимый шаг, если послевоенная Россия когда-нибудь наладит нормальные отношения со своими соседями.

Альтернатива была бы катастрофой для всего западного мира. Если Россия победит в Украине, Путин предпримет дальнейшую международную агрессию, направленную на подчинение своих соседей и подрыв Запада. Нынешняя холодная война будет продолжаться бесконечно, а кошмарный сценарий прямого военного конфликта между Россией и Западом будет становиться все более масштабным. Путин уже совершает геноцид в Украине и теперь открыто угрожает заморозить до смерти миллионы мирных жителей. Цена мира будет продолжать расти, пока диктатор не будет окончательно побежден.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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