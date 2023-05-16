Путин загнал себя в угол. Каковы позиции России и Украины накануне нового рывка в войне 16 мая, 07:13 NV Премиум Путин ничего не добился, начав эту войну (Фото:REUTERS)

В то время как Украине, возможно, предоставляется лучший шанс перехватить инициативу, Россия упустила его, по крайней мере, на какое-то время

Это вовсе не Владимир Путин придумал грандиозный парад в Москве в честь победы над нацистами. Хотя в советское время более важной датой была ноябрьская годовщина большевистской революции, время от времени некоторые юбилеи окончания Второй Мировой войны знаменовались военными парадами.

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Ежегодные парады 9 мая начались при Борисе Ельцине в 1995 году, но именно Владимир Путин придал этим парадам подчеркнутое значение, воспринимая их как возможность продемонстрировать растущую военную мощь своей страны, включая самую передовую и смертоносную технику, и продвинуть свой националистический и милитаристский культ «Великой отечественной войны».

Символизм такого рода может иметь обратный эффект. Он использовался для обозначения времени ужасных жертв и исторических триумфов. Это должно быть важно, когда Россия снова находится в состоянии войны, за исключением того, что теперь жертвы сочетаются с упадком мощи и отсутствием триумфа. Проблема была очевидна в прошлом году, когда, как я писал, парад был антиклиматическим, а речь Путина мрачной. Это был парад победы без побед.

Это еще более верно в отношении событий этого года. Российские запасы оружия и резервы живой силы истощены, а все, что ещё оставалось, отправлено на фронт. Дополнительным осложняющим фактором стало случайное, но неуклюжее появление над Россией беспилотников. За пределами Москвы «шесть регионов России, оккупированный Крым и 21 город» отменили свои парады из-за «соображений безопасности».

Сказать, что парад в Москве был сокращен, было бы преуменьшением. Было представлено 12 000 марширующих военнослужащих по сравнению с 15 000 в прошлом году, много кадетов и военизированных формирований, при этом элитные подразделения заметно отсутствовали. Пролета авиации тоже не было. В 2021 году в параде участвовало 197 единиц техники, в прошлом году их было еще 131. В этом — 51. В том числе только один танк. Единственный Т-34−85, оставшийся с 1945 года, был выставлен на обозрение, что контрастировало с современными Т-90М и Т-14 прошлого года. Предположительно, в наличии было еще несколько гусеничных машин, но власти, возможно, реагировали на обвинения в том, что вся боеспособная техника должна быть на фронте. Также в этом году не было так называемого марша «Бессмертного полка», на котором миллионы мирных жителей по всей стране несут фотографии воевавших родственников. В этом случае были опасения, что люди могут воспользоваться возможностью пройти маршем с фотографиями близких, погибших на нынешней войне.

Это был испорченный символизм. Повод, который Путин использовал в прошлом, чтобы напомнить россиянам о былой славе и продемонстрировать свою нынешнюю силу, теперь обернулся слабостью и разочарованием.

Без новых побед

Каким бы разочарованным Путин ни был в прошлом году по поводу того, как разворачивалась война, сейчас у него еще меньше причин быть позитивным.