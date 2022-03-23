Путинский режим запустил необратимые процессы 23 марта, 00:22

Путин ведет войну на истребление украинского народа

И его устраивает как физическое уничтожение украинцев под тотальными бомбежками городов — как в Мариуполе и Харькове, или выжигание целых агломераций — как в Сумах и пригороде Киева в районе Гостомеля, Ирпеня, Бучи, так и выдавливание миллионов украинцев за границу. Для путинской империи важна территория и ресурсы Украины. А путинские танкисты-«буряты» (собирательный портрет образа российских захватчиков), которыми он хочет заселить Украину, могут жить и в условиях разрушенной инфраструктуры и сожженных жилых кварталов.

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По большому счету, жителю российской глубинки не привыкать жить в развалинах и выливать собственные помои непосредственно из окон своих ночлежек прямо на головы таких же озабоченных «украинским вопросом» граждан российской федерации. Которых, в первую очередь, конечно же волнует идея уничтожения Украины больше всего на свете. Ведь это самое главное, ради чего стоило родиться на свет и влачить свое существование в унылой российской провинции. Такие вопросы, как работа канализации и асфальт на дорогах — не имеют значения. Главное — захватить Украину. Конечно, мы не говорим о Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах, в блеске и монументальности которых сконцентрировано «величие империи». Но и там большинство жителей поддерживают войну. Социологи даже называют цифру: 71% россиян, пребывающих в состоянии полной или частичной экзальтации.

Подавляющее большинство населения путинской россии хорошо натренировано российской действительностью, в которой часто отсутствуют не только политические свободы, но и элементарные условия жизни современного человека. Путинский режим подменил жизненные стандарты «гордостью за россию», которая теперь «вставая с колен» и расширяясь, превращает украинские города в сирийские руины. При этом уничтожая мирное население без разбору — детей, стариков, русских, украинцев, евреев, арабов и представителей других национальностей и этносов. В этом смысле путинисты действительно «интернациональны» — они калечат и убивают всех.

Они калечат и убивают всех

Показательными маркерами российской политики в Украине являются действия путинских «зондер-команд», которые врываются в украинские села и города. Они грабят продуктовые склады, супермаркеты и частное жилье, отбирая у местного населения продукты питания, воду, генераторы электроэнергии, топливо и транспорт. Отобранные ценности, деньги и электроника — телевизоры и мобилки, это «приятный» бонус для диковатого российского оккупанта, наслаждающегося возможностью набить свои карманы и кузова «Уралов» и «Зилов» тем, что в системе координат пришельцев с далекой российской глубинки, является реальной ценностью.

Бедные, грязные и голодные дикари с оружием — таковым получился результат информационного эксперимента, в ходе которого электорат путина годами превращали в пособников военного преступления в Украине. И сейчас уже тяжело сказать, кто кого больше зарядил на кровавую бойню — путин миллионы своих избирателей через зомбоящик внутри которого поселил целую свору медиа-киллеров. Или он, как настоящее политическое животное, уловил и реализовал чаяния своего народа. Но точно, подготовку к наступлению путин начал давно — еще когда озвучил свое отношение к Украине в кругу мировых лидеров на Мюнхенской конференции. Он уже тогда готовил нападение на мирную страну.

То, во что путинский режим превратил собственное население, которое в своем подавляющем большинстве так радуется вторжению в Украину — конечно, грустное зрелище. Они еще даже не догадываются, что процессы по развалу россии, запущенные путиным, его политическим окружением и большей частью населения государства — террориста, поддерживающего войну, уже необратимы.

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