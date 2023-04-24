Ошибка исторического масштаба. В чем заключается главная цель Путина 24 апреля, 21:01 NV Премиум

С историческими параллелями, конечно, всегда нужно быть осторожным. Но давайте разложим все по полочкам

Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис — потенциальный кандидат в президенты США — недавно наделал шумихи, назвав агрессивную войну России против Украины обычным «территориальным спором», который не затрагивает основных стратегических интересов Америки. После немедленной резкой критики и падения показателей одобрения его кандидатуры Десантис попытался отказаться от своих высказываний. Но этот тезис все еще обсуждается, и Десантис едва ли не единственный, кто его распространяет.

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История может помочь нам разобраться, есть ли какие-либо основания для такого описания конфликта Десантисом.