Карл Бильдт

Карл Бильдт

Дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции

Ошибка исторического масштаба. В чем заключается главная цель Путина

24 апреля, 21:01
NV Премиум
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С историческими параллелями, конечно, всегда нужно быть осторожным. Но давайте разложим все по полочкам

Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис — потенциальный кандидат в президенты США — недавно наделал шумихи, назвав агрессивную войну России против Украины обычным «территориальным спором», который не затрагивает основных стратегических интересов Америки. После немедленной резкой критики и падения показателей одобрения его кандидатуры Десантис попытался отказаться от своих высказываний. Но этот тезис все еще обсуждается, и Десантис едва ли не единственный, кто его распространяет.

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История может помочь нам разобраться, есть ли какие-либо основания для такого описания конфликта Десантисом.

Теги:   Владимир Путин Дмитрий Медведев Адольф Гитлер Российская империя Война в Украине Рон Десантис

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