Единственное преимущество Путина. Чего ждать от войны России против Украины дальше 6 декабря, 08:35 Эксклюзив НВ Путин сначала набрал силу, но с тех пор проигрывает как в геополитическом плане, так и на поле боя (Фото:REUTERS)

Россия пойдет на эскалацию, но Украина не сдастся; НАТО и Америка останутся на своем пути, а Украина решит, уместны ли переговоры

Стратегическое заблуждение Путина заключалось в том, что он считал, что Россия победила Гитлера. Но украинцы сыграли в этой победе более значительную роль и составили половину потерь, понесенных всеми советскими республиками во время Второй мировой войны. Самые жестокие бои происходили в Украине, где были разрушены города и села, а миллионы людей были обращены в рабство, а затем отправлены в трудовые лагеря в Германию. Ее население резко сократилось с 41,7 млн в 1939 году до 27,4 млн к 1945 году. Каждый четвертый советский солдат был украинцем, а 2,5 млн были награждены благодарностями и медалями по окончании войны. Но в 2010 году Путин заявил, что войну можно было выиграть и без Украины, и что она «была выиграна благодаря российским промышленным ресурсам». Такой сталинский ревизионизм убедил его в наступлении 24 февраля, и именно поэтому он проиграет.

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И вновь русские заявляют, что они великие стратеги в шахматах и ​​на войне, но украинцы переиграли их, несмотря на то, что у них было меньше фигур и они позднее начали. Например, недооценка Путиным Украины убедила его направить лишь 150 000 солдат для ее завоевания — по сравнению с 600 000 российских войск, которые вторглись в крошечную Чехословакию в 1968 году, чтобы подавить движение за независимость. После 24 февраля украинцы поднялись и помешали российским танкам и автоколоннам захватить свою столицу и быстро на лету разработали стратегии победы. Приоритетом Украины был контроль над «нарративом» в глобальном масштабе, что подразумевало американскую поддержку и доступ к арсеналу оружия НАТО. Затем население мобилизовалось, женщины и дети были эвакуированы, и теперь у нас есть миллионная армия, самая большая и самая передовая армия Европы.

Менее чем за год Путин сначала набрал силу, но с тех пор проигрывает как в геополитическом плане, так и на поле боя. Его единственное оставшееся преимущество