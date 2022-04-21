Быстрая победа к 9 мая. Какой план у Путина 21 апреля, 17:38 Цей матеріал також доступний українською

Путин, похоже, стремится быстро победить на Донбассе к параду 9 мая в Москве, но Россия постоянно переоценивает свои возможности

Думаю, Путин пытается продать идею российской «победы» в Мариуполе. Похоже, месседж приказа не штурмовать Азовсталь для Украины таков: российские силы просто будут бомбить оставшиеся на заводе украинские войска. А месседж для россиян — сухопутный коридор в Крым обеспечили и теперь можно переходить к битве за Донбасс.

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Посмотрим, подтвердится ли это. Ибо покамест ничто из озвученного Москвой, не получалось.

Путин, похоже, стремится быстро победить на Донбассе к параду 9 мая в Москве, но опыт этой войны показывает, что Россия постоянно переоценивает свои возможности и недооценивает украинцев.

Путинский расчет сейчас на то, чтобы захватить Донбасс и обеспечить сухопутный коридор в Крым, и продать это своему народу как большую победу. Хотя мы все знаем, какие раньше амбиции были у Путина. А хотел он захватить всю Украину. Но если Путин откусит остальную часть Донбасса и сухопутный коридор, это, фактически, будет разделом Украины, что-то вроде Корейского полуострова. И тогда Путин столкнется с масштабными усилиями Запада по поддержке Украины — как в экономическом, так и в военном отношении. Украина может оказаться, как Южная Корея, — реальной экономической и военной силой, а Россия, по сути, изолированной, как Северная Корея. Это мрачная перспектива для России.

Это, фактически, будет разделом Украины

Мое предположение: Путин делает ставку на то, что Украина без Донбасса и без своих основных портов на Черном и Азовском морях не будет экономически устойчивой. Без массовой поддержки Украины Западом так бы и было. У Украины же остаются большая часть населения, сельскохозяйственные угодия/сельскохозяйственный сектор, и, как Южная Корея/Израиль, она будет на пути к успеху, с вероятной перспективой вступления в ЕС и мощной поддержкой Запада.

При этом сценарии, однако, Россия изолирована, а на Европу опускается новый железный занавес. Россия оказывается по ту его сторону.

Так что, у Путина вот какие могут быть перспективы:

а) Сможет ли он действительно победить на Донбассе — вопрос весьма спорный;

б) Даже если он «победит», что это будет за победа. Он ведь показал себя врагом и угрозой Западу, и отмены санкций не будет, и диверсификация энергоносителей продолжится и ускорится, в то время как Швеция с Финляндией вступят в НАТО, а Украина будет массово перевооружаться/экономически реформироваться/финансироваться Западом. В конечном итоге Украина по-крупному выиграет, а Россия — проиграет.

Я по-прежнему сомневаюсь, надо ли все это Путину? Неужели для России модель Северной Кореи — это большая победа?

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