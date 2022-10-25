Путин хочет применить ядерное оружие. Как его остановить? 25 октября, 17:15 Эксклюзив НВ Дмитрий Тузов: Путин планировал восстановить военный потенциал империи, мобилизуя в свою армию украинцев (Фото:REUTERS)

Путин угрожает Украине и миру ядерным ударом. И вместе с тем готовит себе оправдание таких действий. Что остановит «несостоявшегося императора мира»?

Ему свербит такая возможность. Ведь судьба мира уже была в его руках. Он сам считал свою армию непобедимой, закачивая в нее миллиарды нефте и газодолларов, которые Россия получала от продажи энергоносителей. Путин считал свой план идеальным. Массированный удар по Украине, трехдневный марш бронеколонн, которые цветами встречают «освобождены из американского плена украинцы». Которых впоследствии должны были переименовать в малороссов и вычеркнуть из российских учебников все упоминания об Украине. Оккупация всей Украины, расстрелы патриотов Украины под музыку праздничного концерта «освободителей». Все же вроде было сложено, будто пазл.

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Не сомневаюсь, что Путин планировал не только захват украинских активов, одного из самых мощных в мире агросектора, атомных объектов и электростанций. Путин планировал восстановить военный потенциал империи, мобилизуя в свою армию украинцев. И уже в такой, усиленной человеческим и экономическим ресурсом конфигурации, ударить по Европе. Которую Путин ненавидит, презирает и боится одновременно. Да, боится, я не оговорился. Боится идей, свободы, ценностей, угрожающих его империи. И в этой модели нового миропорядка, миллионы украинцев, поставленные под российскую винтовку, вместе с дагестанцами, кадыровцами, бурятами и другими народами нынешней России должны быть пушечным мясом новой мировой войны.

Собственно, мобилизация в российскую армию на захваченных украинских территориях подтверждает эти намерения Путина. Российский диктатор и не скрывал своих планов в отношении Запада, когда по сути скомандовал странам НАТО, чтобы они демилитаризировались до уровня и границ 1997 года и в стойке «смирно» ждали российские танки в Варшаве, Праге, Братиславе, Бухаресте и других европейских столицах. И все это — под бдительным оком не вмешивающегося в войну Китая. Но давно раздраженного «гегемонией» евроатлантистов.

Путин не привык к сопротивлению его приказам. Путин в принципе не привык к сопротивлению

Путин не привык к сопротивлению его приказам. Путин в принципе не привык к сопротивлению. Вступая войсками в Украину, он был почти живым богом, которого русские канонизировали при жизни, как живого фюрера времен подъема Третьего Рейха. Действия живого бога не подлежат обсуждению. И Путин ошибся. Поскользнулся на первом пункте своего глобального плана. Украинцы превратили его «величественную» армию в жалкое зрелище. Существо, которое было живым богом и почти императором всей Вселенной и его окрестностей, превратилось в лузера, которого заставляют ждать под телекамерами те, к кому в своей прошлой жизни, до нападения на Украину, Путин относился с презрением. Как к микробам, не стоящим его внимания. Теперь российский диктатор напоминает зажатую в бункере крысу, которой уже никогда не видать лаврового венка великих императоров, покорявших мир и народы один за другим. Но он до сих пор этого не понимает. Он думает, что сможет все отыграть и заставить мир склониться перед ним. Встать на колени перед страхом применения еще советского ядерного оружия.

Думаю, Путин хочет применить ядерное оружие. Но боится. Он хочет былого имперского величия и мести. И он готовится к ней. Последняя информационная спецоперация, озвученная самым высоким звеном путинских подчиненных с обвинениями Украины в применении «грязной» атомной бомбы, это подтверждает. Путин угрожает Украине и миру ядерным ударом. И вместе с тем готовит себе оправдание таких действий. Что остановит несостоявшегося «императора мира»? «Вождя народов», потерявшего уже добрую (квалифицированную и подготовленную) часть своей армии и латающего ее схваченными на улицах российских городов мужчинами и примитивными иранскими дронами с бензиновыми двигателями от мопедов? Деморализованного и растерянного Путина остановит понимание того, что применение ядерного оружия в любом варианте, включая тактические ядерные снаряды, станет тем действием, которое похоронит остатки российской армии и саму Россию в ее нынешнем виде — с диктатором во главе и с исполнителями его плана. Плана, основой которого является война, разрушение, военные преступления.

Пугая мир, Путин очень надеется увидеть в его глазах страх. Этот страх нужно преодолеть. Природа этого страха, вероятно, идет со времен Второй мировой войны. Но тогда миллионы украинцев сложили свои жизни, приближая победу стран антигитлеровской коалиции, которую российские историки переписали под нужды российской пропаганды. В 2010 году Путин заявил, что Россия выиграла бы войну и без Украины. Конечно, это ложь. Гипотетическое утверждение, достоверность которого никто не сможет проверить. Ибо история не имеет сослагательного наклонения. Но даже в этих словах — неуверенность российского диктатора. Это значит, что мысль, которую он озвучивает, мучает его — что было бы с Россией, если бы не было Украины?

Сейчас история дает цивилизованному миру шанс остановить империю, решившую силой оружия порабощать независимые народы. Украина и цивилизованный мир должны защитить свои ценности. Да и само право на существование. И показать российскому фюреру, что он испытает такой удар, который приведет его, путинский режим к состоянию, несовместимому с существованием этого режима. У цивилизованного мира для этого есть все возможности — дипломатические, информационные и военные. И не бойтесь — Россия проигрывала много войн, которые потом она переписывала под свои победы. А без Украины и ее ресурсов путинскому режиму никогда не победить цивилизацию.

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