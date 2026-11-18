Официально это обставлено как большой прорыв в отношениях. Но лакмусовой бумажкой прорыва могут быть только договоренности по Северному морскому пути.

1. В России есть один весомый козырь — Северный морской путь, сокращающий путь из Азии в Европу. Ну а рядом с ним есть огромные залежи энергоресурсов и редкоземельных металлов. У России нет финансов и технологий, чтобы обустроить этот самый морской путь и нет возможностей извлекать ресурсы из своих недр на тех территориях.

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Логика Путина здесь сводится к тому, чтобы продать все это одновременно КНР и США, став неким посредником между ними. Но такое соглашение не нужно ни Пекину, ни Вашингтону. Следовательно, эти танцы танцуют уже пару лет без каких-либо видимых результатов.

Продать все это одновременно КНР и США

2. Китай решил ждать, резонно полагая, что из США Россия при Путине вряд ли договорится. А у самой России из-за войны в Украине не будет никаких возможностей самостоятельно войти в этот проект.

К 2035 году Китай планирует создать собственный мощный арктический флот, включая подлодки и атомные ледоколы. Между тем, к тому времени, похоже, Китай планирует избавиться от потребности сотрудничества с последней высокотехнологичной российской компанией — Росатомом. Поэтому горизонт планирования для КНР в этом проекте — следующее десятилетие.

3. В последние два года, когда стало ясно, что Путин не собирается прекращать войну, а старое оборудование начало массово выходить из строя, похоже, КНР начал большой эксперимент по замене всего западного в одной большой стране. За исключением авиационных двигателей и определенных биотехнологий, Китай пытается за российские средства менять российскую промышленную базу на китайские комплектующие. И, похоже, этот эксперимент удачен и будет распространяться на другие страны мира.

4. С этой точки зрения Путин играет в очень рискованную игру. Для России снятие технологических санкций может быть стратегически важнее восстановления обычной торговли с Европой. Технологическая зависимость от Китая постепенно превращается из торгового вопроса в вопрос внешнеполитической автономии Москвы на следующие 10−15 лет.

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5. Исходя из этой логики, у Путина есть колоссальная дилемма: продолжить войну и терять технологический суверенитет или останавливать войну без достижения его личных целей, вредящих самой России. И у Путина пока нет ответа на этот вопрос. Именно поэтому его переговоры сводятся к тому, чтобы получить все: и остановить ежедневно расширяющиеся войну на его условиях и снять санкции. Это почти нереалистично, но Путин-2026 — это не о конструктиве. Это об амбициях.

6. Поэтому Китай пока не спешит с переговорами: ведь на кону стоит полная привязка России, которая с каждым днем все больше привязывается к экономике Китая. И логика КНР здесь следующая: сделать так, чтобы в какой-то момент война остановилась более широким миром, в котором Европа учтет торговые требования КНР. Я всегда говорил, что переговоры о мире для Китая — это не о Донбассе. Это о том, как будет обустроена торговля в многоугольнике ЕС-США-КНР-РФ-Турция-Ближний Восток.

7. Ну, а что касается разговора на троих, то завтрашний разговор Трамп-Путин-Си — это ни о чем. Хотя россияне уже начинают писать, что символическое значение гораздо больше, чем практическое.

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Текст опубликован с разрешения автора