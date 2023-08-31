Павел Климкин

Павел Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины, сооснователь Центра национальной стойкости и развития

Что планируют Запад и Путин по войне в Украине

31 августа, 13:49
NV Премиум
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Но в будущем может произойти такое, чего никто не ожидает. Потому что история Пригожина, это один такой черный лебедь

Сегодняшнее российское руководство очень хочет пересидеть всех. Дождаться выборов будущего года — сначала в Европейском Союзе, а потом, разумеется, в Штатах. Снова заручиться поддержкой китайцев и в частности китайского лидера, не просто так Путин едет именно в Китай в октябре на мероприятие, посвященное продвижению Шелкового пути. Он не едет на G-20, отказался от того, чтобы ехать в Турцию, но в Китай поедет. Он думает, что так безопасно, и ему критически нужно договориться если не о совместной стратегии с Си (думаю, что это уже «проехали»), но, по меньшей мере, о скоординированных шагах.

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Поэтому российская элита, в частности Путин, хочет пересидеть весь Запад. Поскольку будут и непростые выборы в этом году. Это и Словакия, где есть реальная угроза, когда придут не пророссийские политики, но, скажем так, гораздо более сбалансированные, и сбалансированные в нашу сторону. Это и непростые выборы в Польше, которые уже влияют на наши двусторонние отношения, на аграрную торговлю и на другие вопросы. Ну, а в следующем году будут выборы в Европарламент. Путин очень надеется, что

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Павел Климкин Россия-Китай Режим Путина Радио NV Война России против Украины гарантии безопасности черный лебедь

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