Официально: РФ — государство-террорист 1 апреля, 22:31

Чем жила страна 1 апреля 2022 года

● Официально: РФ — государство-террорист. Верховная Рада признала РФ государством-террористом и запретила ее военную символику (в частности, буквы V и Z в определенном контексте).

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● ВР задокументировала, что одной из целей политического режима Москвы является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

● Также украинское законодательство дополняется новыми терминами: государство-террорист; символика военного вторжения русского неонацистского тоталитарного режима в Украине.

● Враг отступает от столицы. Оккупанты полностью покинули Броварской район (северо-восток от столицы) Киевской области, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

● «Мы и сегодня готовы к обороне… Очень много людей вернулось в город, и сегодня мы видим начало работы малого и среднего бизнеса, открываются предприятия, открываются магазины, открываются павильоны… Если бы было опасно, мы бы предупреждали своих горожан», — подчеркнул Сапожко.

● Иванков (север Киевской области, перед Чернобыльской зоной) освобожден от оккупантов, сообщил депутат местного поселкового совета Олег Береговой.

● ВСУ вошли и в Бучу (город под Киевом, «сосед» Ирпеня), где ранее окопались оккупанты.

● Контрнаступление на Киевщине и Черниговщине. Подразделения ВСУ восстановили контроль над рядом населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, сообщил Генштаб.

● В Киевской области под контроль ВСУ перешли населенные пункты Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

● В Черниговской области после ухода противника украинские подразделениями взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

● Отступая, враг грабит население, мародерствует, угоняет личные автомобили.

● Сложная ситуация в Чернобыльской зоне. Российские оккупанты могли взять в плен около 200 бойцов Нацгвардии в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил BBC городской голова Славутича Юрий Фомичев. Нацгвардейцы не выходят на связь с четверга. «Мы считаем их военнопленными… Работаем над обменом пленными», — цитирует его BBC.

● Мэр Славутича также сказал, что сейчас неясно, покинули ли оккупанты всю зону отчуждения или только территорию вокруг ЧАЭС.

● Не стоит расслабляться. Частичный отвод разбитых сил противника из Киевской и Черниговской областей не дает оснований уменьшать степень готовности обороны столицы. Такое заявление сделал Александр Мотузянык, спикер нашего Минобороны.

● Путин хочет парад. Российский диктатор желает уничтожить Украину до 9 мая, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что РФ начала переформирование своих сил, чтобы и дальше наносить удары по территории нашей страны.

● Новый раунд переговоров. Украина и страна-агрессор начали новый раунд переговоров о прекращении войны. По словам Михаила Подоляка, члена украинской делегации и советника главы ОП, «переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп».

● Кремль делает то, чего не умеет — думает. Кремлевский режим готовит ответ на предложения Украины по мирному договору, однако окончательного варианта пока нет. Об этом рассказал министр иностранных дел страны-агрессора Лавров. «У нас готовится реакция. Там есть движение вперед… Но касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено», — заявил он.

● Стамбул ждет Зеленского и Пу. Встреча и переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина могут состояться в Стамбуле, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

● По словам Эрдогана, оба лидера настроены положительно. Сам президент Турции вчера переговорил с Зеленским, а сегодня должен побеседовать с кремлевским деспотом.

Фоном для нынешнего раунда переговоров стали взрывы в российском Белгороде — «столице» одной из соседних с Украиной областей страны-агрессора:

● Громкое эхо взрыва в российском Белгороде. Рано утром в российском Белгороде взорвалась нефтебаза (пару дней назад там случился взрыв на складе боеприпасов), из-за сильнейшего пожара эвакуированы жители прилегающих районов.

Загорелись восемь резервуаров с топливом, объемом 2000 кубометров каждый. В тушении задействованы более 170 человек и 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Губернатор области Вячеслав Гладков написал в Telegram: «Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет». Жители Белгорода отреагировали на случившееся, выстроившись в очереди за бензином.

● Реакция местных пользователей социальных сетей на случившееся — микс растерянности и негодования. Если Украина потеряла всю свою боевую авиацию в первые часы войны, как уверяла пропаганда страны-агрессора, откуда могли взяться вертолеты, интересуются одни.

● В нашем Минобороны не подтвердили и не опровергли информацию о причастности ВСУ к взрыву белгородской нефтебазы. Спикер ведомства Александр Мотузянык подчеркнул, что Украина не должна нести ответственность за все просчеты и катастрофы, которые происходят на территории РФ.

● Ракеты прилетели под Одессу. Вечером РФ выпустила из оккупированного Крыма три ракеты (комплекса Искандер) по Одессщине. «Противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса Искандер из Крыма. Есть пострадавшие… Мы так этого не оставим. Обещаю, они пожалеют о каждом пуске ракеты и каждом обстреле нашей земли», — заявил Максим Марченко, глава Одесской ОВА.

● Киев подталкивают к уступкам? В правительстве Великобритании обеспокоены тем, что союзники подталкивают Украину к «урегулированию» и значительным уступкам на переговорах с РФ о прекращении полномасштабного вторжения. Об этом написала The Times со ссылкой на источники.

● По данным собеседника издания в британском правительстве, есть опасения, что США, Германия и Франция «чрезмерно стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения. Источник добавил, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина будет находиться в наиболее сильной позиции.

● The Times отмечает, что в телефонном разговоре британский премьер Борис Джонсон предупредил президента Владимира Зеленского, что российский диктатор — «лжец и хулиган», который будет использовать переговоры, чтобы «измотать вас и заставить пойти на уступки».

● Позднее глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба опроверг информацию о каком-либо «давлении» на Киев.

● Кремль собирает все, что может. РФ передислоцирует части своих сил из Грузии для подкрепления в Украине. По информации британского Минобороны, от 1200 до 2000 этих российских военнослужащих реорганизуются в три батальонные тактические группы. «Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения», — считают в ведомстве.

● При этом есть информация, что часть набираемых таким образом военнослужащих отказывается ехать в Украину.

● Армия без головы. После пяти недель войны разведки западных стран с удивлением констатируют, что у армии РФ в Украине так и не появилось единого «полевого» военачальника — не считая военных чиновников в Москве.

● «Дистанционное» управление военной кампанией, которую развернул Кремль, рассогласованность войск и строгая иерархия управления армией, где младший офицерский состав не имеет права голоса, уже привели к многочисленным провалам РФ в Украине. Об этом написала американская The New York Times.

Почти 18 тыс. Генштаб ВСУ подсчитал, что с 24 февраля по 1 апреля враг потерял в Украине: личного состава — около 17700 человек; танков — 625 ед; боевых бронированных машин — 1751 ед; артиллерийских систем — 316 ед; РСЗО — 96 ед; средства ПВО — 54 ед; самолетов — 143 ед; вертолетов — 131 ед.

● ВСУ отбили шесть атак РФ на востоке и уничтожили до 280 оккупантов. Об это сообщила ОТГ Восток в ФБ.

● Россияне помогают ВСУ. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины получает данные о перемещении и составе войск РФ от гражданских россиян. Об этом офицер спецподразделения ГУР с позывным «Вито» рассказал агентству Армия INFORM. «Мы получаем данные от гражданских людей из русского Белгорода и не только. Они чудом выходят на наши паблики, сбрасывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их составе и т. д. Мы ее оцениваем, анализируем, дополняем и сравниваем с данными нескольких других источников, затем доводим до боевых частей и составляем планы собственных или совместных действий», — отметил он.

● «Вито» добавил, что есть и такие россияне, которые принимают участие в войне на стороне Украины: «В нашем подразделении есть люди, которые перешли границу из России и воюют на стороне Украины».

● Германия очнулась и передает Украине боевую технику. Минобороны Германии одобрило поставку боевых машин в Украину для противодействия агрессии РФ. Об этом сообщил неназванный представитель ведомства в комментарии CNN, а также источники Der Spiegel и Welt am Sonntag в немецком правительстве.

Речь идет о 56 Pbv 501 — это советские БМП-1 (боевая машина пехоты). Ранее они принадлежали армии ГДР (Восточная Германия) и были проданы в Швецию, а затем перепроданы в Чехию. Чтобы поставить их Украине, требовалось одобрение немецкого правительства.

● Spiegel отметил, что в этот раз поставку немецкого оружия в Украину одобрили необычно быстро для Германии: только 24 марта компания, которой принадлежат БМП, обратилась к правительству.

● Ранее Германия блокировала поставку любого оружия, включая оборонительное, в Украину, чтобы «не ставить под угрозу диалог с Россией». «Изменение курса произошло под впечатлением от агрессивной войны России против Украины и давлением со стороны западных союзников», — написал Spiegel.

● Наконец-то! Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила CNN, что ее страна присоединяется ко всем введенным Западом экономическим санкциям против РФ. На такой шаг официальный Тбилиси решился через месяц после начала войны и после череды многочисленных и многолюдных уличных акций в поддержку Украины, прошедших по всей Грузии. Это произошло после истечения более месяца с начала вторжения РФ.

● В 2008 году сама Грузия стала жертвой военной агрессии Кремля.

● По $100 тыс. за танк. Рада приняла законопроект о вознаграждении за добровольную передачу ВСУ российскими военными, силовиками и прочими боевой техники государства-агрессора, пригодной для использования. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

● Партия Слуга народа опубликовала инфографику с размерами вознаграждений: боевой самолет либо корабль 1 или 2 ранга — $1 млн; боевой вертолет либо корабль 3 или 4 ранга — $500 тыс.; суда военного (вспомогательного) обеспечения — $200 тыс.; танк, наземная артиллерия (самоходная) — $100 тыс. и так далее.

И для финала:

● 86 наших освобождены. В Запорожской области прошел обмен пленными между Украиной и страной-агрессором, — 86 наших военных, среди которых 15 женщин, уже в безопасности. Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, замглавы ОП.

● Вице-премьер Ирина Верещук пообещала, что власти сделают все, чтобы спасти всех украинцев, плененных врагом.

● Первый полноценный обмен пленными состоялся 24 марта: десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен оккупантов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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