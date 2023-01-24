Путин хочет мира? На что в последнее время активно намекает Кремль 24 января, 20:13

Недавние действия РФ оставляют открытым вопрос о том, действительно ли она хочет мира

25 декабря NPR сообщило, что президент России Владимир Путин заявил: «Россия готова к переговорам о прекращении войны в Украине…». Косвенно ссылаясь на Украину, он подчеркнул, что это не Россия не хочет мира, а «это они».

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Украина хотела и готова была вступить в мирные переговоры с самого начала войны, но не на условиях России. Однако недавние действия РФ оставляют открытым вопрос о том, действительно ли она хочет мира. Намеки Путина на то, что он открыт для мирных переговоров, могут быть с его стороны очередным «боем с тенью» и просто еще одним гамбитом, направленным на ослабление решимости Украины.

Ранее Москва активизировала свои усилия по уничтожению гражданской инфраструктуры в Украине, пытаясь заставить противника сдаться. По данным сайта War News 24/7, в результате ракетных ударов 30% домов в Киеве остались без электричества. War News 24/7 также сообщает, что 31 декабря россияне поразили различные цели в Украине четырьмя сотнями баллистических ракет малой и средней дальности. Тем не менее, Украина остается непокоренной.

Ракетный обстрел явно был ответом на два украинских ракетных удара, в результате которых за один день погибли сотни российских солдат в Макеевке, и еще за один удар, поразивший российскую военную базу. Эти действия были или должны были стать четким предупреждением Путину о том, что способность Украины наносить удары вглубь российской территории растет. Если Украина продолжит успешно наносить подобные крупномасштабные удары и увеличит их количество, то перспектива поражения для России станет вполне реальной. Более того, российское население не потерпит падения украинских ракет на российские города и потребует от Путина найти способ их остановить.

Если не считать применения ядерного оружия, возможности Путина сдерживать атаки ограничены

Если не считать применения ядерного оружия, возможности Путина сдерживать такие атаки ограничены, поскольку российская военная промышленность не имеет возможности производить баллистические ракеты малой и средней дальности в больших количествах. Причина и в санкциях, и в общих проблемах с цепочками поставок, затрагивающих весь земной шар. Возможно, он понимает всю серьезность украинских ударов по территории России, их потенциальные политические последствия и серьезно задумался над идеей переговоров о мирном соглашении, и с этим связана вся эта шумиха, которую он поднял по поводу мирных переговоров.

Или, возможно, на него повлияло заявление США о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. После такого сообщения Путин, возможно, намекнул на мирное соглашение в надежде временно опередить решение США, чтобы он смог нанести еще несколько ракетных ударов по Украине, прежде чем возможность сделать это исчезнет. В то же время это заявление, как ни странно, побудило его выпустить шквал новых ядерных угроз, чтобы отговорить американцев от дальнейших действий. Если они будут развернуты в достаточном количестве, ракеты Patriot ослабят, если не полностью прекратят будущие воздушные удары по Украине. Стратегический эффект от их развертывания был бы существенным и приблизил бы Украину ещё на один шаг к победе в войне.

Помимо ответных ракетных ударов, продолжаются бои за Бахмут, обе стороны зашли в тупик и несут большие потери. Если бы Путин серьезно относился к миру, он бы, по крайней мере, сделал несколько недвусмысленных жестов, чтобы доказать свою искренность, отдав приказ уйти из этих оспариваемых регионов и прекратить бомбить украинские города.

Предположим на время, что он наконец-то опомнился и понял, что войну в Украине невозможно выиграть, а мирное урегулирование — единственный выход из все более углубляющейся трясины. Ему придется столкнуться с неприятным фактом, что реальная политика может быть суровой и требовательной госпожой.

Как будет выглядеть мирное соглашение? Как минимум, Путин потребует, чтобы отколовшиеся Луганская и Донецкая области были признаны «отдельными государствами» и была выделена определенная территория, насколько это необходимо для создания географической связи с Россией. Он также потребовал бы гарантий безопасности для молодых «республик». Украина ответила бы на его требования, заявив, что Луганская и Донецкая «республики» нелегитимны, поскольку референдумы, проводившиеся там, были нечестными — их результаты сфальсифицированы для достижения заранее определенного пророссийского «пронезависимого» исхода.

Путин также потребует, чтобы России был предоставлен безопасный сухопутный коридор к Крымскому полуострову, чтобы она могла беспрепятственно добраться до своей стратегически важной военно-морской базы, расположенной в портовом городе Севастополь. Кроме того, он хотел бы, чтобы Крым был официально объявлен российской территорией, так как большая часть его населения — этнические русские. Хотя полуостров оккупирован Россией с 2014 года, он остается юридически частью Украины и международно непризнанной, но автономной республикой. Россия считает, что у нее есть исторически подтвержденные претензии на территорию, которые датируются 1783 годом, когда ее аннексировала Екатерина Великая. Если бы сухопутный мост стал частью России, по всей территории можно было бы разместить военные базы, чтобы предотвратить попытки Украины захватить Крым в будущем.

Передача России предполагаемых Донецкой и Луганской областей вместе с предоставлением сухопутного моста к Крымскому полуострову не будет для Украины приемлемым предложением, потому что Путин уйдет с тем, чего он всегда хотел: если не со всей Украиной, то хотя бы с большим куском территории, которая изначально ему не принадлежала.

Даже если ему не удастся выиграть войну, переговоры о мирном соглашении, которое удовлетворит некоторые, если не все его требования, позволят ему заявить о частичной победе, сохранить лицо и сделать удачный пропагандистский ход, который понравится российской аудитории. Оставление этих регионов под контролем России кажется ему запасным вариантом, но будут ли они представлять собой красную линию, не подлежащими обсуждению вопросами? Украиной же они никогда не будут приняты в качестве предварительного условия для продолжения мирных переговоров.

Украина вполне справедливо потребовала бы от Москвы выплаты военных репараций. Как это условие будет выполняться — большой вопрос. Более того, учитывая влияние санкций, в том числе продолжающихся торговых эмбарго, неясно, сможет ли Россия выплатить репарации.

Санкции можно было бы оставить в силе и лишь постепенно ослаблять или отменять их, чтобы гарантировать, что Россия заплатит. Однако проблема использования санкций в качестве инструмента принуждения заключается в том, что в течение всей войны они, по-видимому, относительно мало повлияли на способность России действовать.

Очевидно, что Россия не хотела бы, чтобы в мирных переговорах участвовала какая-либо страна НАТО (или пронатовская страна), особенно США или Великобритания. Она будет настаивать на том, чтобы переговоры проходили в нейтральной стране.

Украина также может выдвинуть дополнительное, но важное и не подлежащее обсуждению требование — чтобы Путин и его генералы предстали перед судом за военные преступления, а в случае признания их виновными — получили бы пожизненное заключение. Проблема с привлечением Путина и его генералов к прямой ответственности за развязывание войны заключается в том, что они не станут добровольно сдаваться, чтобы предстать перед международным судом. Естественно, такой отказ привел бы к полной остановке мирных переговоров и возвращению существующего статус-кво. В любом случае, ни НАТО, ни Организация Объединенных Наций, ни какой-либо другой международный правоохранительный орган не имеют полномочий арестовывать и судить их.

Лучшее, на что мы можем надеяться — это то, что Путин согласится вывести свои войска с Украины и выплатит некоторые военные репарации в обмен на безопасный доступ к Крымскому полуострову. Как это можно гарантировать, непонятно. Украина и Россия должны будут договориться о совместном ремонте моста через Керченский пролив в Крым, чтобы разрешить доступ России на полуостров без необходимости транзита через Украину.

Россия также может попросить Украину разрешить Донецкой и Луганской областям вести переговоры об отделении при условии, что она даст гарантии, что не будет вмешиваться ни в какие референдумы. Естественно, ожидается, что Украина выведет свои военные и военизированные формирования из этих регионов, чтобы обеспечить проведение референдума в соответствии с планом.

Если предполагаемые мирные переговоры потерпят неудачу, война будет тянуться до тех пор, пока один или оба комбатанта не исчерпают свои возможности для того, чтобы продолжать военные действия или не потерпят крупное поражение, которое сделает продолжение войны невозможным. Существует также значительный риск того, что война может выйти за пределы России или Украины.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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