Путин очень хочет мира. О чем говорят скандальные заявления Орбана 25 июля, 17:48

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что нужно договариваться с Путиным и не нужно становиться на сторону Украины

А затем Орбан сказал, что европейские нации смешиваются с не европейскими, и это плохо, а венгры хотят остаться чистыми.

Благодарю вас, господин Орбан. Потому что сначала сказал, что надо договариваться с фашистом Путиным. А потом сделал заявку о чистой нации в стиле фашиста Гитлера. П — последовательность.

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Благодарю вас, господин Орбан. Ибо своими заявлениями указываете, что Путин очень хочет мира в данный момент и активирует всех своих агентов, чтобы продвинуть этот тезис. И одни псы Путина, а-ля Кадыров, пугают мир апокалипсисом великой войны (типа она сейчас маленькая), а другие псы Путина, а-ля Орбан, продвигают тезисы, что «надо просто перестать стрелять» и принять как оно сейчас, относясь с уважением к интересам России, потому что она сильна и поэтому ей можно больше. И нам это важно знать. Важно знать, что хочет враг.

Благодарю вас, господин Орбан, что озвучивая эти тезисы, вы четко показываете европейцам, что так говорит фашист и друг фашиста. Потому что чистота расы — это уже спалиться по полной. Ибо нормальная Европа никогда не примет эти тезисы и будет враждебно относиться к каждому, кто их выражает. Потому что будет чувствовать угрозу и для себя. Даже если этот кто-то проник внутрь ЕС и хочет получать европейские деньги, не принимая европейские ценности.

Нормальная Европа никогда не примет эти тезисы

Ибо для Орбана единственная ценность — деньги, будь то европейские, которые он хочет получать как член ЕС, или российские, которые он хочет получать как агент Путина внутри Европы. Тезисы Орбана о «чистоте венгерской нации» полностью засвечивают Орбана как человека, не стоящего в стороне от конфликтов, а продвигающего идеи Путина. И разрушает единство ЕС. Открыт. А это должно создать противодействие всем тезисам, которые предлагает Орбан. И это важно для нас, потому что мы не хотим временного решения проблемы на условиях Путина. Важно, потому что у обычного европейца эти тезисы вызовут отторжение, которое будет касаться не только «чистой расы», но и «договориться с Путиным».

Все фашисты очень последовательны. Их объединяют ценности. Лучше любого клея. Современные фашисты выступают одним фронтом против свободы, уважают только силу, борются со смешением рас, гей-пропагандой и не видят ничего плохого в коррупции. Практически все, как у Гитлера. Тезисы фашизма не изменяются, хотя приходит новый век. Они против свободы. Против иначе. Против модерна и развития.

Фашизм — это всегда попытки остановить ход истории. Спрятаться от нее. И фашизм нравится тем, кто за этой историей не успевает. Россияне оказались на обочине мира и не хотят видеть такой мир, где они неудачники. Но другого мира для них нет. И они пытаются уничтожить то, что им напоминает, что они неудачники. И Путин возглавил этих неудачников, сформировался для неудачников и стал Путиным, потому что у России был запрос неудачников на сильного лидера. Лидера неудачник. И сейчас все еще делает Путин, то пытается превратиться в мирового лидера неудачников. Станьте во главе Ирана, Северной Кореи, Сирии. Стать лидером тех, кого пугает технологический прогресс, кто оказался на обочине глобализации, кто хочет повторить лозунг большевиков «кто был никем, тот стал всем».

Некий новый вариант мировой революции. Мировая фашистская революция.

Есть ли в Европе силы, готовые принять идеи «чистой расы»? Да, всегда были. И всегда будут. И Путин всегда ставил на них. Провоцировал кризис мигрантов, чтобы усилить эти силы.

Но эти силы также пугают элиты Европы, как нас пугает Россия. И такими заявлениями Орбан еще раз доказывает европейцам, что, поддерживая Украину, они борются за себя. За свои ценности. За свой образ жизни.

И это хорошо. Потому что одно дело, когда европейцы помогают украинцам исходя из эмпатии. А другое — исходя из инстинкта самосохранения. И второе гораздо сильнее влияет.

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