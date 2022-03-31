Путин хочет, чтобы Украина повторила путь Беларуси. Как этого не допустить 31 марта, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

Александр Лукашенко заявил, что Путин хочет, чтобы Украина стала такой, как Беларусь. И это действительно так

Путин хочет, чтобы Украина повторила путь Белоруссии. Путь от независимого демократического государства к российской колонии, изолированной от всего мира, где царит жесткая диктатура.

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Как и почему это произошло с нашими соседями-белорусами?

Беларусь провозгласила независимость 25 августа 1991 года — на следующий день после Украины. В декабре того же года председатель Верховной Рады Беларуси Шушкевич вместе с президентами Украины и россии подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

Беларусь развивалась как суверенное демократическое государство. До 1994 года, когда там прошли первые и последние демократические выборы президента. На этих выборах победил поддерживаемый Москвой Александр Лукашенко. Избиратели поверили его демагогии о «борьбе с коррупцией», «наведении порядка» и «дружбе с россией».

Как и Гитлер или Путин, Лукашенко использовал демократические выборы, чтобы прийти к власти и установить жесткую диктатуру на многие годы. Уже спустя год с помощью манипулятивного референдума Лукашенко в угоду Москве уничтожил ключевые атрибуты государственности.

Бело-красно-белый государственный флаг и древний герб Пагоня был заменен на символику советской Беларуси. Русский язык стал вторым государственным. Провозгласили курс на интеграцию с россией.

В следующем году на новом референдуме, результаты которого власти рисовали по своему усмотрению, День независимости Беларуси перенесли на 3 июля — День освобождения Минска красной армией от немцев в 1944 году.

Беларусь превращена в большую тюрьму

Беларусь отказалась отменять смертную казнь. Местные власти начали не избирать, а назначать сверху. Президент получил диктаторские возможности.

Лукашенко проводил еще много псевдовыборов и псевдореферендумов, не признанных демократическим миром. Свободные медиа и политическая оппозиция в Беларуси были уничтожены. Протесты жестко подавляли. Демонстрации разгоняли. Оппозиционеров бросали за решетку или заставляли уезжать из страны. Десятки людей убили или пропали без вести.

Режиму удалось разрушить практически все структуры гражданского общества и ликвидировать всех лидеров.

Беларусь превращена в большую тюрьму, где человека могут посадить в тюрьму за сказанное слово или комментарий в соцсети, а белорусская национальная символика считается преступной.

Демократический мир не признает Лукашенко, страна находится в международной изоляции.

Но белорусский режим — это не просто диктатура. Это диктатура, управляемая из Москвы. Лукашенко является российской марионеткой, 27 лет уничтожающей белорусскую идентичность и национальную государственность.

За это время в стране почти исчез из обихода белорусский язык. В образовании и медиа царят советская историческая мифология, российская пропаганда и антизападная риторика.

Российская пропаганда рекламирует и персонально путина, ставшего в Беларуси популярнейшим политиком.

Страна является частью так называемого «Союзного государства» с россией, а по сути — российской колонией. Управление, оборона, государственная охрана, экономика Беларуси контролируются из Москвы.

Российские войска ведут себя в Беларуси как у себя дома и сейчас используют белорусскую территорию как плацдарм для захватнической войны против нас.

Беларусь как независимое государство де-факто уже не существует. Именно такой бесправной колонией путин хочет видеть Украину.

И чтобы этого не произошло, мы должны в этой войне отстоять не только территории, но и то, что россии удалось уничтожить в Беларуси — нашу национальную идентичность и демократию.

Потому что это делает Украину свободной страной свободных людей.

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