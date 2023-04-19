Это приговор всем россиянам 19 апреля, 09:51

Кремль приговорил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы за правду о вторжении в Украину

Это не первый приговор на длительный срок, вынесенный кремлевскими властями противникам войны, но это, безусловно, самое суровое возмездие. Этот приговор — еще один важный шаг в возвращении России к сталинизму

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Знаю Владимира Кара-Мурзу лично. Это человек необычайного мужества. Он выступил против преступного вторжения в Украину, зная, что его принципиальная позиция неизбежно будет иметь тяжелые последствия. В то время, когда отсутствие антивоенных протестов в России стало позором для страны, Владимир Кара-Мурза избрал другой путь.

Приговор и осуждение Кара-Мурзы не стали неожиданностью. Напротив, современная Россия уже много лет неуклонно скатывается в тоталитаризм. Список жертв режима длинный и начинается еще более двух десятилетий назад, с самого начала правления Путина. В этом списке есть имена, смерть которых вызвала общественный резонанс. Другие — забыты. Несмотря на это, падение России продолжалось.

Сейчас российский народ достиг нового предела на этом темном пути. Спустя почти семьдесят лет после смерти советского диктатора в Россию вернулся сталинизм. Жестокие атаки нынешних политических оппонентов и диссидентов жутко перекликаются с чистками и показательными процессами тоталитарного сталинского времени.

Этот приговор — еще один важный шаг в возвращении России к сталинизму

Но даже в этой все более беззаконной среде 25-летний приговор, вынесенный Кара-Мурзе, отличается. Это очень сознательная и публичная демонстрация решимости Кремля подавить любые признаки национального инакомыслия. Путинский режим посылает недвусмысленный сигнал каждому человеку в России: никто и ничто не в безопасности. Теперь Кремль будет раздирать своих оппонентов, несмотря ни на что.

Приговорив Владимира Кара-Мурзу к четверти века заключения, Кремль дал понять, что больше не испытывает никаких ограничений и будет свободно попирать последние остатки прав граждан. Приговор Кара-Мурзе — это приговор всем россиянам.

В современной России практически нет антивоенных протестов, несмотря на то, что вообще известно об ужасных преступлениях, совершаемых в Украине. Каждый в России видел уничтожение Мариуполя, Бахмута и десятков других украинских городов, хоть и через искаженную призму кремлевской пропаганды. Все они знают, что Международный уголовный суд в Гааге обвинил их президента в военных преступлениях. И несмотря на это, лишь небольшое количество смельчаков, таких как Владимир Кара-Мурза, решаются высказаться.

Приговором Кара-Мурзе Кремль теперь говорит каждому человеку в России, что они ничто. Путинский режим любит сеять страх среди россиян. Он хочет больше крови.

Не имею иллюзий, что российский народ будет бороться за свои свободы. Но теперь они должны понять: если они не выступят против Кремля, то будут платить за это до конца своей жизни.

Перевод автора

NV имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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