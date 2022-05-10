Байден ищет финал для Путина 10 мая, 21:53 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 10 мая 2022 года

● Байден ищет финал для Путина. Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что у российского диктатора Путина нет выхода из войны в Украине. Ведь кремлевский правитель ошибочно полагал, что вторжение в Украину разрушит НАТО и Евросоюз.

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● Путин, по мнению хозяина Белого дома, — очень расчетливый человек. И проблема, которая сейчас беспокоит Байдена, заключается в том, что у российского диктатора «прямо сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать».

Впрочем, американский лидер не только думает:

● Русскому рейху приходит конец. Президент США Джо Байден 9 мая, в 22:12 по киевскому времени, подписал закон о ленд-лизе для Украины. В документе идет речь о предоставлении американскому лидеру расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств, вооружения, транспорта, продовольствия и прочей помощи.

● «Каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями. А зверства, совершаемые россиянами, переходят все границы, — заявил Байден, подписывая закон в Овальном кабинете Белого дома. — Цена борьбы не из дешевых, но уступить такой агрессии — еще дороже».

● Президент Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку в борьбе за свободу и будущее Украины: «Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад».

● Агентство AP отметило, что публичной церемонией подписания закона о ленд-лизе с участием конгрессменов обеих партий «Вашингтон стремился продемонстрировать единый фронт против российского вторжения в Украину».

● Впервые закон о ленд-лизе был принят Штатами в марте 1941 года. Он действовал до сентября 1945-го. Это была программа, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников (Великобританию, СССР и так далее) вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией.

● Деньги нужно срочно. Палата представителей США рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании Украины в размере $40 млрд. Об этом сообщил CNN, цитируя лидера большинства Палаты представителей Стени Хойера.

● 9 мая президент США призвал Конгресс «немедленно» принять закон о помощи Украине, впервые предупредив, что существующая помощь Украине закончится «примерно через 10 дней». Первоначально Джо Байден запросил $33 млрд, но Конгресс предложил увеличить помощь на еще несколько миллиардов. По информации Reuters, новое предложение включает дополнительные $3,4 млрд на военные цели и $3,4 млрд — на гуманитарные.

● Путин готовится к затяжной войне. Российский диктатор может готовиться к затяжной войне в Украине, рассказала на слушаниях в Сенате Эврил Хэйнс, директор Нацразведки США.

● По словам Хэйнс, краткосрочные цели российского диктатора — захват Донецкой и Луганской областей и окружение ВСУ в этой части страны с севера. Кремль хочет сохранить сухопутный коридор с оккупированным Крымом и удержать захваченные территории Херсонской области.

● Также, по данным американской разведки, Путин хочет увеличить сухопутный коридор до оккупированного РФ Приднестровья и получить контроль над украинским побережьем Черного моря. По словам Хейнс, главе кремлевского режима вряд ли удастся добиться этого без объявления мобилизации в России.

● Донбасс: враг топчется на одном месте. Оккупанты практически не добились особых успехов в своем наступлении на Донбассе, считают в Пентагоне. Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби пояснил, что в регионе «есть города и деревни, которые переходят из рук в руки, иногда в течение дня». И россияне все еще пытаются атаковать на Донбасс с севера.

● «Движение России довольно медленное и беспорядочное, и они сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны Украины… Идет много взаимного артиллерийского огня. Активности много, но если вы сделаете два шага назад и посмотрите на нее, то увидите, что россияне не добились большого прогресса. А пока мы считаем, что Россия все еще отстает от собственного календаря. И прогресс, которого они добились, очень, очень ограничен географически», — подчеркнул представитель Пентагона.

● Смертные полки. С начала войны РФ потеряла в Украине около 26 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 7,5 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1170 ед., боевых бронированных машин — 2808 ед., артсистем — 519 ед., РСЗО — 185 ед., средств ПВО — 87 ед., самолетов — 199 ед., вертолетов — 158 ед. и много всего прочего.

● Генералы РФ мрут, как мухи. Украинская армия убила от восьми до десяти российских генералов с начала войны, заявил глава Разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер.

● У РФ — проблемы с ракетами. Западные санкции уже начали негативно влиять на возможности России пополнять свои силы, в частности, производить высокоточные боеприпасы. К такому выводу пришли в Пентагоне, о чем и заявил один из представителей этого ведомства.

● «У них есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов, и у них есть проблемы с заменой электронных деталей. То есть, санкции, безусловно, начинают негативно влиять на возможности их промышленной базы и на их возможности пополнять запасы», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

● «Русский Ютьюб» накрылся кодом. Российский видеохостинг Rutube, который позиционировался как замена YouTube, «не подлежит восстановлению» после хакерской атаки 9 мая. Об этом написало издание The Village со ссылкой на источник.

● В Rutube заявили, что атака стала крупнейшей в истории сервиса, была заранее спланирована и направлена на то, чтобы «помешать Rutube показать парад победы и праздничный салют». Как рассказал источник, близкий к команде Rutube, в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению».

● Тысяча храбрецов. На заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в интервью AFP. «Сотни раненых. Есть люди с серьезными травмами, нуждающиеся в срочной эвакуации. Ситуация усугубляется с каждым днем», — подчеркнула она.

● Страшная правда Азовстали. Полк Азов показал несколько фотографий тяжелораненых бойцов, которые остаются на Азовстали. «Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать», — сообщили азовцы.

● В полку рассказали и показали, что раненые находятся в условиях полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

● Дом в Изюме стал братской могилой. Во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного дома обнаружили тела 44 погибших мирных жителей. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне уничтожили эту пятиэтажку в первой декаде марта. «Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят», — написал он.

● РФ — страна-террорист. Сейм Литвы единогласно признал Россию террористическим государством. В резолюции сказано, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

● Кремль ответит за старое преступление. Польша должна обращаться в международные судебные учреждения о признании ответственности страны-агрессора РФ за Катынскую трагедию, заявил президент Польши Анджей Дуда. «Я не сомневаюсь, что российское государство сегодня несет на себе унаследованную ответственность за катынскую резню. И если мы сегодня можем кому-либо предъявить претензии, то это к российскому государству. И я считаю, что по этому пути нужно идти», — сказал он.

● Катынская трагедия — массовые расстрелы сдавшихся Красной армии поляков, совершенные НКВД СССР весной 1940 года. Под пулями чекистов погибли более 21,8 тыс. польских военнопленных. «Акция» происходила в Катынском лесу (Смоленская область), в тюрьме Калинина (сегодня — Тверь) и Харькове.

● Первая немецкая гостья. В Киев прибыла с рабочим визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она стала первым членом немецкого правительства, прибывшим в Украину с начала войны. Но в начале визита она посетила Бучу — место массовых убийств и пыток украинцев российскими оккупантами.

● Германия планирует поставить Украине танки, гаубицы и самоходные зенитные установки Гепард. Об этом заявила Анналена Бербок.

● А еще сегодня умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

И для финала:

● Титан из Мариуполя. Нацгвардия рассказала об одном из героев-защитников Мариуполя Илье Самойленко. Именно он недавно проводил пресс-конференцию с Азовстали на свободном английском.

● Ранее в боевых действиях Самойленко потерял левую руку, и теперь у него титановый механический протез. Он также потерял правый глаз, замененный искусственным. По данным Нацгвардии, боец мечтает после завершения войны окончить обучение на историческом факультете Киевского университета.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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