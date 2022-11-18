А начинал с «Киев за три дня»: Путин уже готовится оборонять Крым 18 ноября, 22:40

Чем жила страна 18 ноября 2022 года

● А начинал с «Киев за три дня»: Путин уже готовится оборонять Крым. В аннексированном Крыму проводятся фортификационные работы для защиты полуострова. Об этом заявил «глава региона» коллаборант Сергей Аксенов. По его словам, проведение работ (заняться которыми поручил Путин) позволит «гарантированно обеспечить безопасность крымчан».

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● Баланс сил изменился в пользу ВСУ. Россия обречена на поражение в войне против Украины, поскольку баланс сил изменился в пользу ВСУ, написал в ФБ министр обороны Алексей Резников. «Враг прибегает к террору, чтобы повлечь за собой гуманитарный кризис. Но баланс уже поменялся. Россия обречена на поражение. Украина обязательно победит. Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно скорее», — отметил он.

● Херсон сделал больно российским элитам. Отступление оккупационных войск из Херсона стало «очень болезненным событием» для элит РФ. Об этом сообщило российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина и правительству РФ. «Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. Будут реваншистские настроения. Но будет и запрос на нормализацию и стабилизацию», — рассказал собеседник, близкий к предпринимателям из «ближнего круга» Путина.

В политическом блоке администрации диктатора настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников заявил, что Кремле по-прежнему надеются, что на Западе «развалится консенсус в поддержку Украины» из-за необходимости в дешевых энергоносителях. Еще одна надежда, по информации источников, — резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка президента Владимира Зеленского. На чем она основана, неизвестно.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Источники среди региональных политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию. «Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени», — сказал собеседник издания в одном из региональных отделений Единой России. «Гнетущее впечатление» на правительственных чиновников произвели и метания Кремля по «зерновой сделке».

● Москва выпрашивает паузу. Россия всячески пытается усадить Украину за стол переговоров, заявил в эфире Радио НВ Давид Арахамия, глава фракции СН и руководитель украинской переговорной группы. «Есть предложения [по поводу переговоров]. Поступают они и по официальным, и по неофициальным каналам. Меседж достаточно абстрактный: „Давайте сядем за стол безусловных переговоров“. В марте было много условий — рисовали „денацификации“ и прочее», — рассказал он. Но ситуация, благодаря ВСУ, изменилась: «И теперь у нас есть условия, когда мы будем садиться за стол».

Арахамия прокомментировал слова пресс-секретаря Путина Пескова: отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевской власти, которая, в частности, отказывается от переговоров. «Это шантаж, — объяснил глава украинских переговорщиков. — Они действительно пытаются таким образом нас принудить к каким-то очень странным переговорам. Им нужна просто какая-то тактическая пауза, чтобы перезарядиться, провести перегруппировку».

Тем временем турецкий президент продолжает договариваться с Путиным о переговорах:

● Эрдоган обработал Путина по всем пунктам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Путиным: обсудили зерновое соглашение и переговоры с Украиной.

Как сообщили в канцелярии президента Турции, Эрдоган назвал позицию Путина по продления «зернового соглашения» на 120 дней «конструктивной». И подчеркнул, что затягивание войны РФ против Украины увеличит риски и поэтому «необходимо оживить дипломатические переговоры» с Киевом. Эрдоган прокомментировал и недавнюю встречу представителей американский и российской разведслужб в Анкаре (говорили об угрозе ядерной войны), пояснив, что та сыграла ключевую роль «в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах».

Стороны также обсудили строительство газового хаба в Турции.

● При этом с 1 декабря Турция будет требовать от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы, — для перевозчиков нефти из РФ ее получение станет проблемой из-за санкций. Как сообщило Bloomberg, самое это требование появилось в связи с санкциями ЕС и Великобритании (хотя Турция к ним и не присоединилась).

И тут же Эрдоган связался с Зеленским:

● Челночная дипломатия Анкары. Чуть позже Реджеп Тайип Эрдоган имел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. «В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продолжение зерновой сделки. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности, — коротко написал по этому поводу украинский президент. — Также обсудили безопасность и энергетическое сотрудничество».

● Оккупанты зарываются в землю. По данным британской разведки, после бегства из Херсона часть российской группировки, вероятно, могут перебросить под Бахмут. Сейчас она проходит доукомплектацию. В целом враг продолжает подготовку к обороне на большинстве участков фронта. Подразделения оккупантов соорудили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца на границе Донецкой и Луганской областей. Некоторые эти места расположены в 60 км вглубь нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о приготовлении российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинскими войсками.

● Левый берег русским не удержать. Российские оккупанты в восточной части Херсонской области, вероятно, «частично уязвимы» для украинского контрнаступления, подобного тому, которое было проведено для освобождения западной части региона. Об этом сообщили в новой сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Через восточную часть Херсонщины проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими оккупированными районами юг Украины: южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск; юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ; трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь. Геолокационные спутниковые снимки указывают на то, что россияне занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из них, а сообщения в соцсетях указывают на то, что украинские силы уже начали наносить удары по районам сосредоточения врага и военным объектам на этих маршрутах.

Ограниченное количество высококачественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно тех, которые соединяют Крым с материком, создает потенциальные «узкие места», которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

● Другие выводы ISW: российские источники продолжают утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная; оккупанты продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка; украинские войска наносят удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области; российские власти продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой.

● Минус 350 врагов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 460 своих военных, за минувшие сутки — 350. Такие данные на утро 18 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди которой: танки — 2879 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 5808 (+4), артсистемы — 1865 (+5), реактивные системы залпового огня — 393 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1536 (+5) и многое другое.

● У Москвы заканчиваются орудия террора. Страна-агрессор уже исчерпывает запас своих крылатых ракет, считают эксперты Defense Express.

Вчера ПВО Киева сбила минимум четыре дрона-камикадзе и две крылатые ракеты россиян. Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что одна из них была типа Х-55, в которой вообще не было боевой части, — вместо этого к ней был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боеголовки. «Проще говоря — для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего „ядерного арсенала“, „открутили“ из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую „болванку“, и так и отстреляли по Украине», — заявили эксперты. Все это означает, что ракетные запасы РФ заканчиваются. Кроме того, оккупанты задействовали Х-55, потому что иссякают в частности запасы более новых крылатых Х-101, именно под обычную боеголовку (вариант для доставки ядерного оружия имеет обозначение Х-102).

Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время атаки 15 ноября была сбита Х-101, которая была изготовлена вообще в третьем квартале 2022-го. Хотя обычно работает такая логика: сначала отстреливаются более старые ракеты, дальше в ход идут более новые.

● В результате ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя, рассказал премьер Денис Шмыгаль.

● С ракетой все станет понятно на днях. Власти Польши ожидают результатов расследования попадания ракеты на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве в ближайшие несколько дней. Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина. Он уточнил, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, — но сначала должны быть «некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».

Украинские эксперты уже работают в Польше.

● Русских просят покинуть ЗАЭС. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Запорожской АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах. Об этом сообщило Reuters. Документ поддержали 24 из 35 стран, Россия и Китай проголосовали против. Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР воздержались, делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.

● Австралия требует выдать Стрелкова-Гиркина. Австралия требует от России выдать Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского, которых 17 ноября Окружной суд Гааги приговорил к пожизненному заключению по делу рейса MH17, сбитого в 2014 году из российского ЗРК Бук в небе над Донбассом. Соответствующий призыв озвучила австралийская министр иностранных дел Пенни Вонг. «Мы бы сказали России: мир знает, что вы приютили убийц, и это кое-что говорит о вас, господин Путин», — сказала она.

● В Украину прибыл Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии. В своем Twitter он опубликовал фото на железнодорожном вокзале в Киеве. «Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС Украины, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год», — отметил Домбровскис.

И для финала:

● Шевченко покинул команду Суркиса. Легенда украинского футбола Андрей Шевченко скоропостижно покинул пост вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), членами которого, в частности, стали депутаты распущенной фракции ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Об этом бывший наставник национальной сборной написал в ФБ. Причиной такого решения он назвал состав НОК, не уточнив, впрочем, фамилий.

Накануне новым президентом НОК Украины стал действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а членами комитета — Суркис и Шуфрич. К слову, после появления сообщений об отставке Шевченко, оба последних тут же и себе подали заявления об отставке из НОК.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.