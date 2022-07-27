Путин готовится к новой войне 27 июля, 11:52 Эксклюзив НВ

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

Это когда ты одной рукой подписываешь что-то вроде договоренности с Турцией и ООН о разблокировании украинских портов для вывоза зерна, а другой бьешь ракетами Калибр по порту в Одессе, одновременно направляя собственных медиа-киллеров на распространение дезинформации о том, что украинцы сами обстреляли собственный стратегический объект. И при этом получая от ООН просто ничтожную реакцию неопределенного содержания об отвлеченном осуждении обстрелов. А не России, которая и производит эти обстрелы.

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Надо сказать честно — Путин умеет продавливать собственные сценарии. Пользуясь как развитой сетью российских агентов, широко инкорпорированных во все международные институции — от ООН до МАГАТЭ, до сих пор не признавшей захват Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, так и не меньшей сетью иностранных политиков и функционеров, финансируемых Россией. Таких, как экс-канцлер Германии Шредер, проводящий свой отпуск в Москве. Столицы страны, развязавшей современную войну в Европе. И если вы думаете, что «деньги не пахнут», это не так. Сейчас деньги из России — и это не их «деревянные» рубли, а настоящие доллары и евро, пахнут. Кровью украинцев, которых убивают россияне. Просто далеко не всех останавливает этот факт.

Что будет делать дальше и к чему готовится Путин?

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