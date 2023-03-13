Секретное оружие Украины. Что может стать серьезной проблемой для Кремля 13 марта, 21:03 Эксклюзив NV Путин готовится к долгой войне и все еще надеется победить Запад (Фото:REUTERS)

В рядах российских вооруженных сил растут признаки деморализации

На минувшей неделе в социальных сетях появились наглядные кадры, изображающие последние минуты казни пленного украинского солдата российскими войсками. На коротком видео этого очевидного военного преступления: безоружный украинский военнопленный, в котором позже опознали уроженца Чернигова Александра Мациевского, спокойно повторяет патриотический лозунг «Слава Украине», а затем падает, сраженный градом пуль.

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Эти памятные последние слова нашли глубокий отклик среди украинской общественности, которая отреагировала смесью возмущения преступным характером убийства и восхищения ошеломляющим мужеством жертвы. Через несколько часов после появления видео, в украинских соцсетях были сотни портретов и мемов, отдающих дань уважения непокорной позиции Мациевского. На улицах украинских городов уже есть муралы, посвященные ему. Поговаривают даже о памятнике воину.

Мациевский — последний символ непоколебимой решимости Украины в войне, которая уже создала немало подобных символов. От знаменитого «Русского военного корабля», отправленного по известному адресу гарнизоном Змеиного острова до, казалось бы, сверхчеловеческой стойкости защитников «Азовстали». Украина за последний год стала свидетелем большого количества знаковых моментов, запечатлевших дух сопротивления, который захватил страну с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Это совсем не то, на что рассчитывала Россия. Когда Путин отдавал приказ о вторжении в Украину, ему внушили, что украинская общественность будет приветствовать его войска, и заверили, что организованное военное сопротивление рухнет в течение нескольких дней. Миллиарды долларов были потрачены на подготовку почвы путем подкупа украинских чиновников, чтобы те перешли на другую сторону и поддержали вторжение. Сцена якобы была подготовлена ​​для триумфа, который уничтожит украинскую государственность и подтвердит место Путина среди величайших правителей России.

На данном этапе Путин готовится к долгой войне

Теперь ясно, что совершенно неверная оценка Путиным морального духа украинцев — одна из самых выдающихся ошибок разведки современности. Похоже, он попал в ловушку многих давних диктаторов и окружил себя лоялистскими подхалимами, намеревающимися сказать ему то, что он хотел услышать.

Эта токсичная тенденция усугубилась вынужденной изоляцией пандемии Covid, которая, по-видимому, еще больше разожгла одержимость Путина Украиной и укрепила его убежденность в том, что страну необходимо подчинить любой ценой. В условиях все более клаустрофобной атмосферы путинского Кремля неудивительно, что руководители его разведки решили укрепить эти предрассудки и поощрить его безрассудные имперские амбиции. Если бы они попытались предупредить об осторожности, их, скорее всего, уволили бы.

Это подхалимство должно было иметь катастрофические последствия. Украинская нация не приветствовала вторгшуюся путинскую армию тортами и цветами, а объединилась, бросив вызов российской агрессии. Десятки тысяч людей устремились на службу в украинские вооруженные силы и отряды территориальной обороны, а еще миллионы были мобилизованы для поддержки военных действий за счет сбора средств, пожертвований и самодельного производства предметов первой необходимости, таких как противотанковые укрепления и коктейли Молотова.

В течение нескольких недель после вторжения обширная сеть украинских добровольцев снабжала фронтовиков всем, от еды и лекарств до дронов и джипов. Несмотря на ужасы прошлого года, эта стальная решимость бросить вызов России остается непоколебимой во всем украинском обществе. Сегодняшней Украине может не хватать чего угодно, но только не морального духа. На самом деле, как раз наоборот.

Чего нельзя сказать о российской армии. В ответ на катастрофические потери, понесенные в течение первых шести месяцев вторжения, Путин объявил о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны в сентябре 2022 года. Примерно 300 000 человек, которые были мобилизованы в прошлом году, сейчас находятся в Украине. Они были брошены прямо в бой, несмотря на то, что не обучены и недостаточно экипированы.

С конца января в соцсетях стал появляться постоянный поток видеороликов, в которых группы мобилизованных российских военнослужащих обращаются к Путину или своим представителям в регионах. Обычно они жалуются на самоубийственную тактику и тяжелые потери, протестуя против своей роли ударных войск на передовой и призывая к передислокации в тыловые районы. В некоторых случаях мобилизованные заявляли, что прямо отказываются выполнять приказы.

Растущие признаки деморализации в рядах российских вооруженных сил могут стать серьезной проблемой для Кремля в то время, когда у Путина нет других очевидных внутренних вызовов его военной политике.

В настоящее время мало признаков значительных антивоенных настроений внутри России. Напротив, независимые опросы указывают на постоянно высокий уровень общественной поддержки вторжения, в то время как те, кто возражает, в основном предпочитали хранить молчание или бежать из страны. В то время как многие сомневаются в достоверности данных опросов, проведённых в условиях диктатуры, полное отсутствие каких-либо значимых попыток протестов против войны указывает, по меньшей мере, на пассивное принятие вторжения.

Перспективы кремлевского переворота выглядят столь же призрачными. Хотя многие представители российской элиты, как говорят, были потрясены решением о вторжении в Украину, с тех пор они смирились с новой реальностью и по большей части слишком зависят от Путина, чтобы бросить какой-либо серьезный вызов Кремлю.

Таким образом, военные остаются единственным потенциальным источником серьезной оппозиции войне. Если российские командиры будут упорствовать в своей тактике «человеческих волн», а мобилизованные войска продолжат гибнуть в больших количествах, нынешняя волна недовольства может перерасти в открытый мятеж с крайне непредсказуемыми последствиями для Путина и его режима.

Важность морального духа в войне давно признана. Наполеон Бонапарт, как известно, заметил, что три четверти военного успеха зависят от морального духа. Это помогает объяснить, почему в первый год вторжения украинская армия столь впечатляюще продемонстрировала превосходство, в то время как сама Россия изо всех сил пыталась соответствовать своему довоенному статусу второй по силе армии в мире.

Важно отметить, что украинцы точно знают, за что они воюют. Они защищают свои дома и семьи от врага, намеревающегося совершить геноцид и стереть их страну с лица земли. Понятно, что им не нужна дополнительная мотивация. Напротив, русским говорят, что они борются против всего, от расширения НАТО и гей-парадов до англосаксонских сатанистов и украинских нацистов.

В то время как украинские солдаты сосредоточены на четко определенной цели освобождения своей страны, военные цели России кажутся гораздо более двусмысленными и часто подвергаются внезапному пересмотру. Если принять во внимание отношение российских генералов к солдатам как к «пушечному мясу», неудивительно, что боевой дух становится серьезной проблемой для путинской армии.

Может ли упадок морального духа решительно подорвать русское вторжение? У нас появится лучшее представление о масштабах проблемы в ближайшие несколько месяцев, поскольку и Россия, и Украина проводят крупные весенние наступления, которые станут проверкой стойкости их армий. На данном этапе Путин готовится к долгой войне и все еще надеется победить Запад. У него есть стабильная база на родине и достаточно ресурсов, чтобы потенциально продолжать вторжение еще как минимум два года. Однако ситуация может кардинально измениться, если его деморализованная армия откажется воевать.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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