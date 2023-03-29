Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Новые уловки России. Что стоит за ядерным блефом Путина

29 марта, 07:13
Эксклюзив NV
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Ядерный блеф России слишком прозрачен и не требует реакции со стороны НАТО. Однако подчеркивает настоятельную необходимость поставок Украине оружия и боеприпасов

23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении в НАТО, одобренный парламентом. Таким образом, исторический процесс расширения Организации Североатлантического договора (НАТО) прошёл важнейшую веху. В ответ Кремль лишь выразил сожаление по поводу такого развития событий и подтвердил отсутствие какой-либо угрозы со стороны России своим североевропейским соседям.

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В МИД РФ назвали присоединение, которое будет окончательно оформлено на саммите в Вильнюсе в середине июля, «контрпродуктивным» и поспешным, а соответствующее решение — принятым без «должного общественного обсуждения». Эта завуалированная умеренность не скрыла крупного провала внешней политики России, которая на протяжении многих десятилетий надеялась на формирование особых отношений с Финляндией, а также глубокого изменения геостратегической ситуации в Северной Европе, вызванного решением президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину 24 февраля 2022 года.

https://www.facebook.com/media.NV/photos/gm.243212234837050/3543280999279125/?type=3&show_text=true&width=500

Стремление дать более жесткий ответ проявилось в заявлении Путина о плане разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси, где к 1 июля может быть построено специализированное хранилище.

Теги:   Владимир Путин Беларусь Ядерный шантаж Война России против Украины

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