Путин ищет выход. Когда Россия закончит войну 7 декабря, 23:50 Эксклюзив НВ Путин и его камарилья будут искать уже даже не очень выгодный для себя выход — вариант прекращения войны (Фото:REUTERS)

Они уже готовятся к этому

Три атаки на военные аэродромы РФ с помощью украинских беспилотников, которые не смогла предотвратить российская ПВО, говорят о том, что самым перспективным средством воздействия на РФ сейчас будут вот такие дешевые, простые, легкие в изготовлении дроны по типу иранских Shahed. Они будут лететь вглубь российских просторов никем и ничем не замеченные, и падать на какой-то объект где-то далеко от границы и взрывать его.

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Я лично с большим нетерпением жду, когда эти давно анонсированные украинские дроны начнут использоваться массово. Например, полтора десятка в неделю. Это вот на днях, что было — проба пера. Потихоньку и российскую реакцию тестируют.

Думаю, что именно поэтому Владимир Путин и его камарилья будут искать уже даже не очень выгодный для себя выход — вариант прекращения войны. В то время, как украинские ракеты начинают доставать цели, причем попадают на военные цели — военные аэродромы, склады глубоко внутри территории РФ, российские ракеты, выпущенные по Украине, уже до целей не долетают. Вот последний был массированный удар 5 декабря — 70 ракет запустили. Из них 60 были сбиты. Десять только долетели. Причем в Киеве ни одной цели не поразили, потому, что все до единой были подбиты. К сожалению, Одесса пострадала. Но оборудование привозят. Там быстро все наладят. Система ПВО Украины, дополненная западными радарами, в первую очередь, потому, что ракету труднее обнаружить, чем сбить. И новые средства ПВО продолжают поступать в Украину.

В итоге эти массированные ракетные удары будут обходиться все дороже российскому бюджету. Изготовить одну крылатую ракету — это $5 млн. А толку от этих ракетных обстрелов с территории РФ будет все меньше и меньше.

Учитывая все эти вводные, Владимир Путин действительно пойдет по пути возвращения Украине контроля над ЗАЭС. Кроме этого, думаю, что Россия согласится обменять украинских военнопленных по принципу «всех на всех». А также отказаться от ударов по украинской гражданской инфраструктуре, и все это будет, возможно, сделано в обмен на перезапуск аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Для Путина это очень важная история.