Путин готовит большое наступление 1 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

По данным Bloomberg, стратегией Владимира Путина на ближайшее время может стать новое наступление в Украине феврале-марте. Причем он готов пойти на такое наступление, несмотря на предыдущие неудачи на фронте

Две трети этой крайне непростой зимы мы уже прожили. Как видите Украина не погрузилась во тьму, не замерзла, не осталась без воды или электроснабжения, несмотря на серьезные ракетные удары и атаки дронами, которые Российская Федерация наносила по украинской критической инфраструктуре с середины прошлой осени. С тех пор было 13 широкомасштабных волн ракетных ударов и еще 15 раз прилетали волны дронов Шахед-131 и 136 иранского производства, которые в России перелицевали и назвали Герань-1 и Герань-2. То есть в результате мы видим полный провал российской стратегии.

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Ну, во-первых, по истощению украинской ПВО. Я так понимаю, что одной из важных задач проведения этих ракетных и дроновых ударов по Украине было как раз сделать так, чтобы ВСУ увели с линии фронта большую часть своих средств ПВО для того, чтобы закрыть ими города и гражданскую инфраструктуру в этих городах, а также жилые районы. И уже после того, как все эти средства ПВО должны были оказаться в городах, Россия рассчитывала, отправляя дроны, крылатые ракеты, сделать так, чтобы Украина полностью расстреляла свои противовоздушные ракеты и осталась таким образом абсолютно беззащитной перед ударами с воздуха. После чего российская авиация уже могла бы спокойно летать над территорией Украины и наносить бомбовые удары. Однако эта стратегия не сработала.

Кроме того, не сработала еще более важная стратегия, а именно — стратегия запугивания. Поскольку удары наносились по гражданской инфраструктуре, по жилым кварталам, российская армия, будучи неспособной показать что-то серьезное на поле боя пыталась просто сломить волю украинской армии к сопротивлению, а также волю украинского народа к поддержанию жизни и сопротивлению вот этих самых городов, которые находятся далеко от линии фронта. Я так понимаю, что целью этих ударов российских было посеять панику в украинских городах и сделать так, чтобы люди оттуда разбежались, разъехались.

Российская Федерация не добилась ни одной цели, ни другой. В общем, Украина не погрузилась во тьму, не была посеяна никакая паника, а ПВО стала сильнее прежнего. При этом сама армия России истратила на нанесение этих ракетных ударов уже сотни миллионов, если не миллиарды долларов, и это одно неприятное для нее последствие — эти ракеты, конечно, не бесплатные. Во-вторых, из-за того, что Москва очень плотно связалась с Ираном, сильно испортила отношения с Израилем.

Украинская армия потихоньку наступает в районе Сватово и Кременной

Дело в том, что иранцы стали поставлять свои дроны РФ не за бесплатно. По некоторым данным, россияне вынуждены были передать им в обмен на эти дроны технологии по обогащению урана либо уже сразу уран, обогащенный до оружейных уровней. Это конечно не могло вызвать никакого понимания со стороны Израиля, который очень боится появления у Ирана ядерного оружия. Кроме того, тот факт, что Россия закупает у Ирана баллистические ракеты по сути дела является финансированием иранской программы создания баллистических ракет.

Россия давала Ирану деньги на создание баллистических ракет, и Израиль долгое время, кстати державший нейтралитет относительно противостоянии России и Украины, в последнее время становится все больше и больше на сторону Украины.

Вот, как мы знаем, недавно совершенно случился такой инцидент в Иране, где сразу несколько объектов, военных и промышленных, на которых в том числе производятся вот эти дроны с помощью которых Россия атакует Украину, были взорваны с помощью беспилотников.

По данным западных СМИ для этого применяли самые разные беспилотники, в том числе БПЛА Harop израильского производства. Вот эти беспилотники, кстати, в свое время американцы очень просили у израильтян передать Украине. Но так Украине и не дали, однако вот нанесли удар по фабрике производства беспилотников уже иранских в Исфахане, в других городах.

Скорее всего возможности Ирана по производству самых разных видов оружия, в том числе, тех видов, которые отправлялись дальше в Россию для использования против Украины сейчас будут сильно нарушены. Израиль таким образом помог конечно Украине. Пока еще сложно оценить, насколько существенной оказалась это помощь, но хорошо уже то, что сейчас израильтяне выступают в этой в нынешней войне на стороне Украины, по крайней мере, в этом аспекте.

Но вернемся к российским обстрелам и планам.