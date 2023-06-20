Путин реально способен на последний шаг 20 июня, 18:32

Чем жила страна 20 июня 2023 года

● Байден предупредил: Путин реально способен на последний шаг. Угроза применения российским диктатором тактического ядерного оружия является «реальной». Такое мнение озвучил президент США Джо Байден во время встречи с группой доноров в Калифорнии. «Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил хозяин Белого дома.

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17 июня президент США назвал «абсолютно безответственными» планы России переместить свое ядерное оружие на территорию Беларуси.

● Не нужно бояться угроз Кремля? Изменения ситуации и повышения риска нет. Такое заявление сделал представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что российский диктатор реально может применить ядерное оружие. По словам представителя военной разведки, на фоне всех военных преступлений Россия уже занималась и ядерным шантажом, а от страны-террориста, у которой есть и стратегическое, и тактическое ядерное оружие, «гипотетически угроза всегда существует».

Но Путин может и не применять собственное ядерное оружие — в его руках находится потенциально не менее угрожающий «инструмент» массового террора:

● Россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. Войска страны-террориста дополнительно заминировали захваченную ими Запорожскую АЭС, сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов. «ЗАЭС остается под временным контролем оккупационных войск. Правда в том, что, взорвав плотину [Каховской ГЭС], они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС. Второе самое страшное — это то, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована, заминирован именно охладитель. Если они выведут его из строя [взорвут], с большой вероятностью будут значительные проблемы», — подчеркнул глава военной разведки.

За полчаса до подрыва оккупантами Каховской ГЭС подразделению армии РФ, которое находилось на этой территории, приказали срочно эвакуироваться. Другие вражеские подразделения не знали о планах Москвы взорвать плотину станции. Об этом рассказал тот же руководитель ГУР. Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия сознательно пошла на акт экоцида и искусственно создала техногенную катастрофу.

● Контрнаступление понемногу продолжается. Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на юге. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. «За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка — Приютное [Пологовский район, центральная часть Запорожской области], Макаровка — Ривнополь [Волновахский район, запад Донецкой области] и Новоданиловка — Работино [Пологовский район] украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал он.

Вчера эксперты начали говорить о том, что ВСУ в ближайшее время возьмут небольшую паузу, чтобы понять, как лучше действовать дальше.

● НАТО положительно оценило контрнаступление. Командование украинских сил принимает правильные решения на фронте во время контрнаступления ВСУ, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во время брифинга с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом на немецкой авиабазе Ягель он подчеркнул, что украинским силам удается продвигаться.

● Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении (граница Харьковщины и Луганской области), но несут большие потери, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● Более тысячи оккупантов убито. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 221 460 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3997 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 7750 (+15), артсистем — 3888 (+23), РСЗО — 614 (+4), средств ПВО — 372 (+2), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 306 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3393 (+10), крылатых ракет — 1214 (+3) и многое другое.

● Отражена очередная крупная атака дронов. В ночь на 20 июня в большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак БПЛА. Россия пыталась ударить «шахедами» по Киеву, Львовской области, другим центральным и западным регионам.

Всего в Украине ночью удалось сбить 32 из 35 запущенных Россией «шахедов», из них около 20 — над Киевом. Во Львове подтвердили попадание в объект критической инфраструктуры, — жертв или пострадавших нет.

● Минус 13 Кинжалов. Командующий Воздушных сил Николай Олещук наградил бойцов зенитных ракетных войск. Он отметил, что ими в мае-июне было уничтожено 13 ракет Х-47 Кинжал, более 29 российских баллистических ракет и много «другого российско-иранского хлама».

● Париж собирается использовать вопрос НАТО. Во время заседания совета обороны в Елисейском дворце французские власти обсуждали возможность вступления Украины в НАТО. Об этом написала Le Monde, ссылаясь на анонимные источники. По данным издания, Париж считает, что предоставление Украине перспективы присоединения к НАТО может способствовать уменьшению желания России продолжать войну, а также может убедить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. «Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», — подчеркнул анонимный иностранный дипломат.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявляли, что выступают только за обсуждение гарантий безопасности для Киева.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединения к Альянсу.

● Шольц хочет, чтобы Пекин повлиял на Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Пекин использовать свое влияние на страну-агрессора РФ, чтобы остановить российское вторжение в Украину. «Сейчас важно избежать замороженного конфликта», — подчеркнул он. Канцлер добавил, что Китай должен продолжать не поставлять оружие стране-агрессору.

Вчера после визита в КНР госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Китая не передавали и не будут передавать России оружие для использования в войне против Украины.

● Долгая история с F-16. Любые потенциальные поставки истребителей F-16 в Украину — будь то из США или от союзников — займут несколько месяцев, заявил представитель Госдепа Стэн Браун. Он добавил, что хотя США сами не объявляли о поставках истребителей в Украину, они поддерживают намерения других союзников поставить их Киеву.

По словам Брауна, передача таких самолетов Украине должна быть «целостным» подходом, включающим обучение как пилотов, так и ремонтников. Одним из первых шагов будет получение лицензии на обучение летчиков, еще до получения лицензии на передачу самолетов.

● Украина ведет переговоры с западными производителями по запуску производства оружия, включая беспилотники, на своей территории. Об этом сообщил замглавы Минстратегпрома Сергей Боев в комментарии Reuters. Он заявил, что контракты могут быть подписаны уже в ближайшие месяцы.

● 50 млрд от ЕС. Европейский Союз готовит пакет финпомощи для Украины на 50 млрд евро, сообщило Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По данным агентства, средства будут выплачены при условии проведения Украиной реформ для улучшения верховенства права и борьбы с коррупцией.

Собеседник издания отметил, что предложение Еврокомиссии поможет финансировать текущие расходы украинского правительства и обеспечит финансирование неотложных приоритетов в сфере реконструкции. Реформы имеют целью вывести Украину на путь членства в ЕС, а лидеры стран будут решать, начинать ли переговоры о членстве до конца года.

По словам источника, Еврокомиссия хочет избежать обременительности в восстановлении для Украины, поэтому помощь будет предоставлена в форме грантов, льготных займов и гарантий. План будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не заимствований на рынках.

О пакете могут объявить уже сегодня, перед международной конференцией в Лондоне, которая в этом году посвящена восстановлению Украины.

● 900 млн от МВФ. Украина ожидает в ближайшее время получить следующий транш от Международного валютного фонда на $900 млн. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

Также сейчас Кабмин утверждает с фондом обновленные Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике. По словам премьера, в документах зафиксированы обязательства Украины, которые она уже реализует и будет реализовывать в будущем: «Это, в частности, улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права, борьба с коррупцией».

● На долги по зарплатам учителям. Госбюджет Украины получил от Всемирного банка финансирование на 63 млн евро. Они будут направлены на частичное возмещение расходов на оплату труда работников госорганов и учителей за февраль и март 2023 года. Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.

И напоследок:

● У ВСУ будет дрон, летающий на 1 тыс. км. Украина успешно применила украинский ударный беспилотник с дальностью поражения в тысячу километров. Об этом сообщила Наталья Сад, пресс-секретарь госконцерна Укроборонпром.

17 октября прошлого года в концерне заявили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника: «Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг».

Расстояние между Киевом и Москвой по прямой составляет 756 км.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.