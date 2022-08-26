Путин хочет за стол переговоров? Вот шесть условий для этого 26 августа, 14:55 Эксклюзив НВ

Украина все больше перехватывает инициативу и определяет военную повестку дня

Серия недавних дерзких украинских нападений в оккупированном Крыму и через российскую границу в Белгороде сигнализировала о новом этапе войны, когда Украина все больше перехватывает инициативу и определяет военную повестку дня. В настоящее время паника медленно распространяется среди простых россиян, и, как сообщается, многие из них бегут из Крыма и Белгорода.

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Этот сдвиг в динамике шестимесячного конфликта четко зафиксировали в Кремле. Война еще далека от завершения, но на фоне явно растущей смелости Украины и стремительного ослабления российских наступательных операций Путин проявляет признаки стремления вернуться за стол переговоров.

Хотя решающая военная победа в настоящее время, похоже, за пределами возможностей России, остается неясным, зайдет ли война в затянувшийся тупик или Украина сможет заставить Россию отступить. В отличие от России, Украина имеет большие резервы солдат и, похоже, не сталкивается с неизбежными проблемами с мобилизацией. Тем не менее, украинские военные по-прежнему сильно зависят от западных партнеров страны в том, что касается оружия, необходимого для проведения серьезного контрнаступления.

В Берлине, Париже и Вашингтоне были те, кто ранее опасался, что предоставление Украине более мощного оружия спровоцирует Путина на новую эскалацию. Вместо этого в последние недели Россия частично сняла блокаду с украинских портов на Черном море, выразив при этом готовность разрешить международным инспекторам посетить Запорожскую атомную электростанцию ​​на юге Украины, которая в настоящее время находится под контролем России. Тем временем высокопоставленные кремлевские эмиссары, такие как бывший канцлер Германии Герхард Шредер, заявили о готовности Путина к переговорам.

Возможно, Путин понимает, что сейчас ему грозит проигрыш, и пытается восстановить свои позиции дипломатическим путем. До сих пор украинские официальные лица преуменьшали перспективы любых мирных переговоров на высоком уровне. Однако, поскольку войне не видно конца, в предстоящие месяцы Украина, вероятно, столкнется с растущим международным давлением для того, чтобы выступить с новыми дипломатическими инициативами. Поэтому крайне важно заранее уточнить ключевые условия Украины.

Основное опасение заключается в том, что Путин попытается обеспечить скорейшее прекращение огня и закрепить свои достижения, как он сделал с двумя Минскими соглашениями 2014 и 2015 годов. А это просто подготовило бы почву для новой войны в ближайшие годы, как только Россия зализала бы свои раны и провела военную перегруппировку.

Путин понимает, что сейчас ему грозит проигрыш

Как справедливо настаивал президент Украины Владимир Зеленский, первым и наиболее очевидным условием будущих мирных переговоров является возвращение всей оккупированной украинской территории. Имеются в виду Крым и так называемые народные республики востока Украины, а также регионы, оккупированные в течение последних шести месяцев. Восстановление территориальной целостности Украины — единственный способ обеспечить устойчивый мир.

Во-вторых, Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Киев больше не может принимать «гарантии безопасности», подобные прописанным в порочном Будапештском меморандуме от декабря 1994 года.

Игнорирование Путиным всех международных соглашений показывает, что единственной надежной гарантией безопасности является членство в НАТО плюс сильная украинская армия. Учитывая выдающиеся успехи Украины в нынешней войне, НАТО должна гордиться тем, что предлагает стране ускоренный путь к членству, по которому только что были приняты в альянс Финляндия и Швеция. Если НАТО не сможет прийти к консенсусу по Украине, потребуются такие же железные гарантии безопасности от отдельных ведущих держав, но их может оказаться недостаточно, чтобы развеять обоснованные опасения Киева.

В-третьих, Россия должна выплатить военные репарации за разрушения, которые она причинила Украине. Киевская школа экономики собрала базу данных и оценила прямой физический ущерб в первые месяцы вторжения в $110 млрд, в то время как ВВП Украины должен упасть как минимум на 35% или $70 млрд в 2022 году. Конечный счёт, касающийся одного только материального ущерба, похоже, будет намного выше.

Западные правительства должны способствовать финансированию послевоенного восстановления Украины, конфисковав $316 млрд валютных резервов, принадлежащих российскому Центральному банку и замороженных с первых дней вторжения. Следует определить другие источники российского финансирования и создать правовые механизмы для направления этих денег в Украину. Обеспечение российских репараций должно быть одним из ключевых требований Украины к западным партнерам страны.

В-четвертых, Черноморский флот России должен навсегда вывести свою военно-морскую базу из крымского портового города Севастополь. Российское вторжение в Украину началось с захвата Крыма в 2014 году. Эта операция в значительной степени опиралась на российские силы, дислоцированные в Севастополе. Очень кстати, что Кремль уже в одностороннем порядке отозвал Харьковское соглашение 2010 года, которое продлило срок аренды Севастополя Россией до 2042 года.

В-пятых, с начала вторжения в Россию въехало не менее двух миллионов украинцев, многие из которых подверглись принудительной депортации. Все украинцы, которые этого желают, должны получить разрешение на выезд из России. Тысячи украинских детей, вывезенных в Россию и подвергнутых незаконному усыновлению, должны быть тоже возвращены в Украину.

В-шестых, российские солдаты и официальные лица, совершившие серьезные военные преступления, должны предстать перед Международным уголовным судом в Гааге. К счастью, украинские власти уже начали очень подробный процесс регистрации и документирования военных преступлений России.

Эти шесть условий должны стать основой для любых возможных мирных переговоров. Запад должен полностью поддержать Украину в этот критический момент и преодолеть свой страх перед унижением и провокацией Путина. Свидетельства последних шести месяцев показывают, что, столкнувшись с решительной оппозицией, российский диктатор скорее отступит, чем пойдет на эскалацию.

Поэтому западные лидеры должны сосредоточиться на предоставлении Украине оружия, необходимого ей для победы в войне, а также направить Москве четкий сигнал о том, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не выполнит все условия Украины. Прежде всего, Запад должен избегать соблазна пойти на уступки в обмен на то, что, вероятно, будет не более чем паузой в боевых действиях.

Украинцы понимают бесперспективность попыток пойти на компромисс с Кремлем. Они признают, что война закончится только тогда, когда Россия потерпит поражение. Международные партнеры Украины также должны согласиться с этим мнением и выступить перед Москвой единым фронтом накануне любых будущих мирных переговоров. Вместо того чтобы опасаться, как Путин может отреагировать, если он проиграет, они должны беспокоиться о том, что он будет делать, если выиграет.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена.

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