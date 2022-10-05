Война вновь обострилась. К чему все идет? 5 октября, 20:13 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Путин сказал, что нападение на его недавно аннексированные территории будет представлять собой «экзистенциальное» нападение на саму Россию (Фото:REUTERS)

«Если Путин будет вынужден выбирать между поражением в Украине, с одной стороны, и эскалацией разрушений, то имеются все основания полагать, что он пойдет на эскалацию разрушений»

30 сентября Владимир Путин вошел в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца в Москве через 30-футовые золотые двери, распахнутые перед ним марширующими четким строевым шагом охранниками.

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Он провозгласил перед сотнями хорошо одетых «придворных», что 15% Украины были «аннексированы», а затем разразился тирадой, направленной против прошлого колониализма, рабства и геноцида со стороны Запада, который Россия теперь совершает по отношению к Украине. Всего через несколько часов президент Украины Владимир Зеленский и двое его коллег в военной форме подписали заявление Украины о быстром вступлении в НАТО за скромным столиком на киевской площади.

Но по мере того, как разворачивались обе эти церемонии, со стороны преступника и жертвы, непрекращающаяся резня в самой большой войне в Европе со времен Второй мировой войны продолжалась, и конца ей пока не видно.

Как ни странно, в этой риторике были скрыты крошечные позитивы. Например, Путин заявил в своем выступлении, что готов к переговорам. Зеленский сказал, что будет вести переговоры, но не с Путиным.

Несмотря на такую ​​предполагаемую готовность, обе стороны обострили войну.