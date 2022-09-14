Трезвый прогноз для России. С чем опоздал Путин 14 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ

В начале сентября 2022 года президент России Владимир Путин заявил о своем намерении наказать Европу за сопротивление российской атаке на мировой порядок

И за то, что Европа сейчас еще сильнее и громче, чем прежде, поддерживает Украину. Выступая на Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке Путин заявил: «Уверен, что с 24 февраля РФ ничего не потеряла, но главное приобретение — это укрепление суверенитета России… происходит определенная поляризация и в мире, и внутри страны. Но я считаю, что это пойдет только на пользу». Он охарактеризовал предложение о введении верхнего предела цен на нефть и газ, экспортируемые из России, как «абсолютно тупое» и пригрозил «ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. Пусть одумаются».

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Презрение Путина к европейцам, которые, по его мнению, «не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю», подкрепляется презумпцией их паники по поводу углубляющихся экономических трудностей. Возможно, суровая зима действительно надвигается на Европу, но Путин отдал приказ о закрытии газопровода Северный поток — 1 слишком рано,

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