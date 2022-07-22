Путин просчитался с газом 22 июля, 15:03

Кремль жертвует войне и шантажу один из последних российских политических мифов — миф о надежности энергетических поставок

На Западе рассчитывают на то, что после 23 июля Газпром все же возобновит поставку сырья по Северному потоку — 1, приостановленную под предлогом ремонта газопровода. И, тем не менее, само паническое ожидание возобновления поставок уже демонстрирует уровень зависимости европейских стран, и прежде всего Германии, от российского монополиста, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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До зимы осталось уже не так много времени, газовые хранилища не заполнены в достаточном количестве, Россия может в любой момент приостановить или сократить поставки газа по «обходным» маршрутам, а поставки по украинской газотранспортной системе могут прекратиться уже независимо от желания Газпрома. Любой новый этап войны может просто привести к перебоям в работе украинской «трубы». И что тогда?

Тогда — повышение цен на основные товары, холод в домах, кризис промышленности, а значит, рост безработицы. Та же Бавария, центр немецкого машиностроения, в очень значительной степени зависима от российских поставок, которые попросту нечем заменить. Схожая проблема у северных земель ФРГ. Италия, несмотря на все усилия премьер-министра Марио Драги и наращивание поставок из Алжира, все еще не может отказаться от российских поставок. И если Россия откажется сама, то это может привести к усилению политического кризиса в Италии и поможет успеху сил, призывающих найти общий язык с Владимиром Путиным.

Путин давно готовился к этой ситуации. Даже не к войне как таковой, а к возможности «возвращения» Украины. Любыми средствами, разумеется. Когда Путин и Алексей Миллер приняли решение о строительстве обходных газопроводов, они думали не о прибыли, не об окупаемости проектов, а о «благоразумии». О «благоразумии» украинского руководства, которое вовремя поймет, что отсутствие дешевого российского газа и транзитных доходов — это катастрофа.

И о «благоразумии» европейцев, которые поймут, что не стоит вступаться за украинцев в ситуации, когда Германия, Италия, другие страны критически зависимы от российских поставок. Все, что требовалось Путину для начала «спецоперации», — обеспечить эту критическую зависимость.

Украинские эксперты на протяжении десятилетий уверяли своих европейских коллег, что «обходные» газопроводы — лишь инструмент для создания зависимости. И после того, как они будут построены, создадутся идеальные условия для большой войны в Европе. Но европейцы от украинцев отмахивались: они никак не могли понять, как можно променять такие бешеные деньги на войну.

Никак не могли понять, как можно променять такие бешеные деньги на войну

Оказалось, что можно. Что территории дороже денег. Но в одном Путин просчитался: «благоразумие» так и не наступило. Украинцы не согласились обменивать дешевый газ и транзитный статус на свободу. А европейская поддержка Украины только растет с каждым новым днем бессмысленной и кровавой путинской войны. Все, что остается российскому президенту в этих условиях, — шантаж. Он хочет оставить Европу без российского газа еще до того, как сам континент научится обходиться без российских поставок. Сыграть на опережение в расчете, что паника и страх холодной зимы заставят европейцев отказаться от поддержки Украины и согласиться с путинской моделью мира, основанного на силе. Кремль жертвует войне и шантажу один из последних российских политических мифов — миф о надежности энергетических поставок. Газпром сегодня уж точно не гарант энергетической стабильности Европы.

Но и с этим шантажом Путин тоже может просчитаться, как он просчитался с войной. Шантаж холодом может только усилить недоверие и заставить европейцев забыть об экономическом сотрудничестве с Россией — даже тех европейцев, которые верили в разумность и выгодность такого сотрудничества. Даже Герхард Шредер может перестать звонить Путину, когда ему нечем будет отапливать собственный дом. В результате энергетическое сотрудничество цивилизованного мира с Москвой надолго останется в прошлом. Хотя да, всем нам, тем, кто в этом цивилизованном мире живет или хочет жить, будет очень непросто. А возможно, и не очень тепло.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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