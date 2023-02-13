Бронированный и подвижный мавзолей Путина 13 февраля, 18:43 Эксклюзив NV

Чем жила страна 13 февраля 2023 года

● Бронированный и передвижной мавзолей Путина. После полномасштабного вторжения в Украину Путин для дальних поездок все чаще использует бронепоезд стоимостью примерно 1 млрд рублей. Об этом сообщил российский центр Досье. По информации журналистов, диктатор пересел на бронепоезд осенью 2021 года. «А в феврале-марте он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — рассказал собеседник Досье.

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Как отмечает издание, Путин мог прибегнуть к такому решению по соображениям безопасности: поезд в отличие от самолетов сложнее отследить. Кроме того, две резиденции диктатора находятся на побережье Черного моря, где введены ограничения на полеты из-за войны.

Внешне бронепоезд Путина похож на обычный, но вместо четырех осей у его вагонов по шесть, вместо одного локомотива несколько, а на крыше размещено спецоборудование.

Идею постоянного пользования бронепоездом Путин мог подсмотреть у северокорейского диктатора Ким Чен Ина во время их встречи в городе Владивосток, которая состоялась в 2019 году.

● В России с сайта госзакупок исчезли контракты, по которым ранее СМИ выяснили, что Путин наблюдается у онколога, сообщает Система — проект расследований настоящего времени и Радио Свобода.

● Кремль уже пошел ва-банк. Новое наступление РФ у Украины уже началось, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Путин посылает «тысячи и тысячи дополнительных войск», принимая «очень высокий уровень жертв» и испытывая «большие потери», но продолжает давить на украинцев. Никаких признаков «подготовки к миру» со стороны Кремля генсек не видит — диктатор, мол, до сих пор хочет установить контроль над всей Украиной.

● Большое (по потерям) наступление РФ. Российские оккупанты терпят значительные потери, особенно в живой силе. Сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

● Под Угледаром выбили всех русских морпехов. В боях под Угледаром ВСУ полностью разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока. На этом направлении ежедневно погибали 150−300 русских морпехов. Как написало американское Politico, бригада была разбита включительно с командным составом.

«155 бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком [под Павловкой]. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром», — рассказал изданию Алексей Дмитрашковский, представитель Сил обороны Таврического направления.

● Оккупационные войска продолжают штурмовые действия на Угледарском направлении, однако терпят значительные потери, в том числе в бронетехнике. Как заявил УП Алексей Дмитрашковский, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, только за прошедшую неделю ВСУ уничтожили 130 единиц техники РФ. Из них 36 — это танки.

● Дело идет к 140 тыс. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ достигли 138 340 убитых военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 13 февраля.

Кроме того, враг потерял: танков — 3283 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 6492 (+4), артсистем — 2290 (+3), РСЗО — 465 (+0), средств ПВО — 234 (+0), самолетов — 296 (+0), вертолетов — 286 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+0) и многое другое.

● В среднем — минус 824 в сутки. За последние две недели Россия, по всей вероятности, потеряла наибольшее количество своих солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщило Минобороны Великобритании. Там отметили, что ежедневную статистику, публикуемую Генштабом ВСУ, Минобороны Британии проверить не может, но тенденции, иллюстрирующие эти данные, вероятно, точны.

Средний показатель ежесуточных потерь россиян (за последние семь дней) составляет 824 убитых, что в четыре раза превышает показатель за июнь-июль 2022 года.

● Россия уже накопила много живой силы, которую нужно максимально быстро уничтожать, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. «Мы должны в день получать не 1000 „похоронок“ для России, а 2500, 3000, а лучше 5000. Только это может начать финализировать эту войну», — сказал он.

● Опасаясь украинского наступления. Оккупационные войска РФ укрепляются в Запорожской и Луганской областях, опасаясь возможного наступления Вооруженных сил Украины. «Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему озабочена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта», — говорится в сообщении британской разведки.

«Большой украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского „сухопутного моста“, соединяющего Ростовскую область России и Крым; Украинский успех в Луганской области еще больше подорвет провозглашенную военную цель России по освобождению Донбасса», — подчеркнули в разведке. Решить, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию.

● Кремль готовит переворот в Молдове. Россия планирует совершить госпереворот в Молдове. «План [России] на будущий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников», — сказала президент страны Майя Санду.

По словам Санду, РФ с помощью протестов оппозиции намерена совершить госпереворот в Молдове и сменить власть в стране. Она рассказала, что документы, полученные от Украины, «указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности». И заверила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением этих провокаций и держат ситуацию под контролем.

● Резников будет говорить о танках и самолетах. Накануне запланированной на 14 февраля встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Алексей Резников (которой уже отбыл туда) назвал главные вопросы ее повестки дня.

За словам руководителя МО, темп чрезвычайно высок, а главными вопросами повестки дня являются: защита украинского неба, в том числе — через привлечение авиационной платформы, перестройку «танковой коалиции», формирование запаса прочности по боеприпасам, тренинговые программы для наших воинов, стабильность поддержки — логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация «военного шенгена». «Накануне имел ряд разговоров с партнерами — их вовлеченность и поддержка дают оптимизм», — отметил министр.

● Бундесвер начал обучение украинских военных работе с основным боевым танком Leopard 2, рассказала спикер Минобороны Германии. Обучение будет проходить в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Он должен завершиться к концу первого квартала, чтобы передача танков была «синхронизирована» с этим.

А вот Австрия не хочет тренировать украинцев на боевых танках Leopard 2. Это подтвердила министр обороны Клаудия Таннер.

● Иран использовал морские суда и государственную авиакомпанию для переправки беспилотников дальнего радиуса действия в Россию, написала The Guardian со ссылкой на иранские источники.

● Президент Владимир Зеленский представил коллективам соответствующих ведомств новоназначенных топ-руководителей — шефа СБУ Василия Малюка и главу МВД Игоря Клименко.

● Бывшему первому заместителю министра здравоохранения, уволенному на прошлой неделе, сообщили о подозрении в незаконной регистрации препаратов. В СБУ не называют имя чиновника, но, похоже, речь идет об Александре Комариде.

И наконец:

● МОК продолжает закрывать глаза на войну. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека и пожаловался на вмешательство правительств в этот вопрос. Он сказал, что МОК рассмотрит эти вопросы и попытается найти решение и справедливость как миссию спорта. «Миссия спорта ведь — объединять, не разделять и не становиться предпосылкой для больших конфронтаций и эскалаций. Наша миссия — мир», — добавил Бах.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.