Самое уязвимое место для армии РФ. Где готовится решающая фаза в этой войне 9 января, 20:52 Эксклюзив NV

Хочу поделиться важным наблюдением

Я предполагаю, что сейчас Владимир Путин действительно опасается, что в ближайшие два месяца Украина может начать свое собственное большое наступление в Приазовье. В том самом регионе, где у РФ хуже всего с логистикой, — наиболее уязвимая территория для всей российской оккупационной армии.

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Если украинцам удастся сделать такой марш-бросок на Юг, пройти около 100 км, взять под свой контроль Мелитополь и Бердянск, то российская группировка будет рассечена надвое, фактически будет установлена блокада Крыма, и это позволит не в очень далекой перспективе Украине выиграть войну. Правда останется только крымским мост — по нему можно будет вести снабжение. Но в том случае, если Украина установит полный контроль над Приазовьем, HIMARS будут добивать до Крымского моста и долбить его так же, как раньше долбили Антоновский мост.

Представьте себе, у России остается огромный полуостров с населением 2 млн человек,