Сработали ли санкции против России? 7 июля, 20:13 NV Премиум

На этой неделе, выступая на ежегодной конференции Chatham House, во время секционного заседания, я задал вопрос, сработали ли санкции

Я взял на себя ответственность сосредоточиться лишь на санкциях против России за аннексию Крыма, первое вторжение в Донбасс в 2014 году, а затем и полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

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Сработали ли санкции?

Я думаю, нам нужно оценивать успех санкций, отталкиваясь от того, что с их помощью планировали достичь. И здесь я бы выделил два различных и отдельных периода для обсуждения санкций — до 24 февраля 2022 года, и после полномасштабного вторжения и во время него, поскольку я думаю, что основания для санкций как бы эволюционировали.

В период от аннексии Крыма до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года западные санкции в отношении России были направлены на то, чтобы сначала заставить РФ вернуть Крым Украине и вывести войска с Донбасса, а затем воспрепятствовать дальнейшему вторжению в Украину.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года акцент сместился не только на попытки побудить Россию уйти из Украины, но и на то, чтобы ослабить российскую экономику настолько, чтобы ускорить ее военное поражение в Украине, и помимо этого, помешать России восстановить утраченные военные силы и возможности в Украине и в связи с этим подорвать или снизить ее военный потенциал, а также текущую и будущую угрозу для Украины и Запада.

Относительно первой из этих миссий западных санкций следует сделать вывод, что она провалилась, поскольку Россия не отменила аннексию Крыма, не ушла с Донбасса, а пошла дальше и начала полномасштабное вторжение.

Санкции, введенные против России в период с апреля 2014 года по февраль 2022 года, были явно недостаточными.