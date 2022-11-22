Путин это прекрасно понимает. На что рассчитывает Кремль после Херсона 22 ноября, 09:11 Эксклюзив НВ Путин фактически сжег все мосты к территориальным компромиссам (Фото:REUTERS)

Освобождение Херсона украинскими войсками 11 ноября было одновременно и предсказуемым, и неожиданным

Стратегическая необходимость вывода российских войск с непригодной для обороны позиции вдоль западного берега Днепра была совершенно ясна задолго до «трудного решения», представленного командующим российскими войсками в Украине Сергеем Суровикиным министру обороны России Сергею Шойгу 9 ноября.

Видео дня

Это редкое принятие личной ответственности за крупную неудачу было так неуклюже инсценировано перед телекамерами, что мало кто из международных обозревателей или украинских экспертов был склонен принимать спектакль за чистую монету. Чрезвычайно трудная перспектива завершения отхода в условиях активных боев была, тем не менее, реализована в течение пары дней без разгрома и отчаянного броска к немногочисленным переправам через реки, что неизбежно вызывало предположения о нежелании украинских частей вести решающий бой.

Действительно немыслимо, чтобы обычно проницательная украинская разведка с ее новыми навыками обработки данных с нескольких беспилотных летательных аппаратов и спутников могла пропустить передвижение около 25 000 вражеских военнослужащих, которое, безусловно, началось за несколько дней до выступления Шойгу. По правде говоря, победа Украины, заключающаяся в изгнании российских войск из Херсона, единственной региональной столицы Украины, которую российским военным удалось захватить с 24 февраля, настолько стратегически значима, что не было необходимости драматизировать освобождение еще больше ожесточенными уличными боями.

Кроме того, российские батальоны находятся в таком упадке и настолько деморализованы, что их нельзя использовать для усиления истощенного наступления на Бахмут на Донбассе. Между тем, высокомотивированные украинские подразделения могут быть быстро передислоцированы для сохранения темпа прорыва многочисленных слабых мест в оборонительных линиях России.

Довольно необычное публичное заявление о намерении уйти с укрепленных позиций вокруг Херсона должно было послужить приглашением Москвы Киеву приостановить высокоинтенсивные операции и, возможно, даже перейти к фактическому прекращению огня.

По расчетам Кремля,