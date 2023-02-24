До конца 2023-го. На что делает ставку Путин и с чем медлит Запад 24 февраля, 19:13 Эксклюзив NV

Партнеры Украины должны как расширить, так и ускорить поставки вооружений, если они хотят достичь своей заявленной цели — предотвратить победу России в Украине

Российское вторжение в Украину перешагнуло уже второй год. Западная поддержка украинских военных действий продолжает расти. В первые два месяца 2023 года был принят ряд знаковых решений о предоставлении Украине оружия, которое до этого западные лидеры не спешили поставлять, включая бронетехнику, современные танки и ракеты большой дальности.

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Однако этому процессу по-прежнему не хватает неотложности. Чрезмерная осторожность со стороны западных партнеров Киева не позволяет Украине получить необходимое количество оружия, а также провоцирует задержки, рискующие привести к тому, что Россия вернет себе инициативу на поле боя.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул этот вопрос во время Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. «Мы находимся в режиме неотложной войны, — сказал он. — Эта нехватка боеприпасов должна быть решена быстро». Он предупредил, что если европейские страны не увеличат поставки боеприпасов «в считанные недели», война будет окончена.