Путин выставляет все больше требований. Готов ли уступить Эрдоган 21 июля, 14:03 NV Премиум

Полагаться на Эрдогана неплохо — но, наверное, не стоит

Лично Эрдоган хотел бы продолжения зерновой сделки. Это 100%. Он об этом неоднократно говорил. И, очевидно, что он возлагает немалые надежды на будущую встречу с Путиным, хотя неизвестно, состоится эта встреча или нет. Это еще под большим вопросом.

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По состоянию на сейчас, явно, что Эрдоган не готов совершать какие-то радикальные шаги, эскалировать ситуацию. И сценарий, при котором турецкие военные корабли могут патрулировать зерновой коридор, по состоянию на сейчас, является не очень реалистичным. Хотя еще неделю-две назад такая опция рассматривалась. Но после того, как американцы однозначно заявили о том, что они не будут вмешиваться и не будут делать ничего для того, чтобы помочь Украине транспортировать зерно по этому коридору, то, очевидно, стоит ожидать подобных реакций со стороны других стран-партнеров. И Турция, очевидно, не готова самостоятельно это делать.

Кроме того, есть еще опция — проложить этот зерновой коридор через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Но там, насколько я знаю, тоже ситуация не такая простая. Скажем, в Болгарии есть сомнения относительно возможности функционирования такого коридора.

Чтобы объяснить вам ситуацию с тремя странами НАТО в Черном море, приведу один небольшой пример. Недавно они проводили военно-морские учения. Три страны — Румыния, Болгария, Турция. И они проводили эти учения в территориальных водах. То есть их корабли не выходили за пределы территориальных вод. Хотя, как Черноморские страны, они могли объявить, в частности, какую-то зону на Черном море закрытой для судоходства, и, согласно международному праву, там проводить учения. Представьте себе, что осторожность этих стран относительно возможного столкновения с россиянами составляет такой высокий показатель.

Путин сейчас действует, как всегда действовал.

Встреча Эрдогана и Путина под вопросом. Во-первых, она до сих пор не определена и предмет переговоров непонятен. Для Эрдогана зерновая сделка была, очевидно, очень важной. А Путин сейчас действует, как, собственно, всегда действовал. То есть, он выставляет все больше требований. И предмет переговоров становится все более изменчивым.

Готов ли Эрдоган к таким уступкам, учитывая то, что далеко не все зависит от него (что также очевидно)? Украинцам придется, очевидно, искать новые возможности, новые пути, новые форматы продажи украинского зерна. Полагаться на Эрдогана в этом случае было бы неплохо — но, наверное, не очень стоит.

Африканские страны очень переживали за продовольствие. Реакция их лидеров может быть довольно критичной. Но давайте реалистично смотреть на то, что они могут сделать в ответ. Вот какие они могут реально принять контрмеры для того, чтобы заставить Россию действовать тем или иным образом? Не могут никаких. Это может создать не очень удобный для российской делегации на Африканском саммите фон. То есть, критика будет звучать. И мы знаем, что есть часть африканских стран, которые об этом говорят открыто. Но это, очевидно, не очень сильно повлияет на саму ситуацию.

То, что Путин не поедет на саммит BRICS, влияет на отношение стран BRICS к Путину. Хотя мы здесь видели хаотичную деятельность Южной Африки. Я думаю, что главный удар и объяснение Южная Африка возьмет на себя. Она будет извиняться и делать все для того, чтобы смягчить это ощущение. Ясно, что сейчас и все больше в этом формате будет доминировать Китай. Мы услышим много интересных заявлений со стороны Китая. О Бразилии, кстати. Недавно президент Лула тоже сделал несколько заявлений. Он так устал от украинской войны, что аж ужас. Это, так сказать, две страны, которые теперь перехватят инициативу. Очевидно, будут пробовать сформировать свою адженду на BRICS.

Часть экспертов, и россияне в частности, рассказывали о том, что BRICS является альтернативой Западу, что это новые мощные развивающиеся экономики. Мы видим, что это все же не так. Эти экономики существуют, и эти государства существуют, а общий язык найти трудно.

Все же общих интересов, которые могли бы позволить им сформировать какой-то альянс более устойчивый, с определенными обязательствами, как мы видим, нет. По крайней мере, Южная Африка это наглядно демонстрирует.

Полную версию интервью с Игорем Семиволосом слушайте на Радио NV: