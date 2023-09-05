Путин, Эрдоган и шантаж Украины 5 сентября, 17:53 Тимоти Эш: Интересно наблюдать, как Эрдоган после встречи в Сочи повторяет нарративы Путина (Фото:REUTERS)

Речь идет уже не о зерне

Интересно наблюдать, как Эрдоган после встречи в Сочи повторяет нарратив Путина о том, что для возобновления черноморской зерновой сделки необходимо возобновить доступ России к SWIFT и страхованию перевозок.

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Но не будет этого, поскольку Украина будет рассматривать это не иначе, как шантаж (а именно так оно и есть).

Блокада Россией экспорта украинского зерна сделала рекордным экспорт российского зерна. Уменьшение доступа к SWIFT и страхованию не мешает этому экспорту, но влияет на более широкий экспорт из РФ, в частности, в энергетическом секторе.

Поэтому речь идет уже не о зерне, а об экспорте энергоносителей и демонстрирует, что санкции таки работают — несмотря на российские байки о том, что они не работают.

Чтобы вернуть зерновую сделку к тому виду, в котором все происходило, Украина никоим образом не поддержит смягчение санкций.

Вместо этого украинцы будут работать над поиском альтернативных путей экспорта зерна по железной дороге, дорогам и реке (Дунай).

А сообщения о том, что Ким Чен Ын едет в Россию, чтобы обсудить поставки оружия, тем временем показывают, насколько срочно Россия нуждается в вооружениях, а также тот факт, что Китай фактически не поставляет оружие в Россию, желая не ухудшить отношения с США.

Перевод NV

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